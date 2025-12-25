Jose Mourinho s-a enervat la conferința de presă! Schimb de replici incredibil cu un jurnalist: "Te pedepsesc" - Antena Sport

Jose Mourinho a refuzat să răspundă la o întrebare primită din partea unui jurnalist portughez. În timpul unei conferințe de presă, “The Special One” a venit cu o replică dură pentru jurnalistul respectiv.

După ce a primit întrebarea, Jose Mourinho i-a adus aminte acestuia de un articol care îl avea pe el în prim-plan, iar “The Special One” i-a reproșat că a scris un articol fals despre el. Din acest motiv, Mourinho a refuzat să îi răspundă la întrebare.

Jose Mourinho s-a enervat pe un jurnalist portughez la conferința de presă: “Te pedepsesc și nu răspund”

“Credeam că o să comentezi la știrea falsă pe care ai scris-o despre mine. Din moment ce eu sunt, să zicem, subiectul acelei știri și știu că e falsă, te pedepsesc și nu răspund. Poate data viitoare”, a declarat Jose Mourinho, vizibil deranjat de articolul respectiv.

După 15 etape disputate de Benfica în Liga Portugal, echipa lui Jose Mourinho se află pe locul 3, cu 35 de puncte, la 8 puncte în spatele liderului FC Porto.

