Alex Dobre, înjurat teribil secunde în șir după Rapid - Hermannstadt 1-2 - Antena Sport

Alex Dobre, înjurat teribil secunde în șir după Rapid - Hermannstadt 1-2

Alex Dobre, înjurat teribil secunde în șir după Rapid – Hermannstadt 1-2

Alex Dobre, înjurat teribil secunde în șir după Rapid – Hermannstadt 1-2

Alex Ioniță Publicat: 21 septembrie 2025, 23:46

Alex Dobre, înjurat teribil secunde în șir după Rapid – Hermannstadt 1-2

FOTO: dbsport.ro.

Un moment șocant s-a petrecut după Rapid – Hermannstadt 1-2. Alex Dobre a fost înjurat teribil, secunde în șir, la finalul partidei.

Un grup de fani ai celor de la Rapid s-au enervat la culme după înfrângerea cu Hermannstadt, din etapa a 10-a. Aceștia nu s-au controlat și i-au aruncat cuvinte grele lui Alex Dobre.

Alex Dobre a fost înjurat teribil, secunde în șir, după Rapid – Hermannstadt 1-2

După finalul meciului, Alex Dobre a mers în fața peluzei, pentru a discuta cu fanii echipei. Acesta a fost însă înjurat secunde în șir de câțiva fani ai giuleștenilor, potrivit DB-sport.ro.

Alex Dobre a vorbit despre acest incident și la interviul de la finalul partidei:

“Este o discuție pe care am avut-o pentru că un suporter când vine trebuie să fie alături de echipă. Este o înfrângere, trebuie să fii alături de echipă și la bine și la rău. Acum, ce facem, ne înjurăm? Nu este normal. Ori ești suporter de rezultat, ori ești alături de noi până la final”, a spus Alex Dobre, citat de digisport.ro.

