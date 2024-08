"Să-l ia în calcul Mircea Lucescu!" Alexandru Chipciu, cerut la naţională! Mesajul ferm al lui Ioan Ovidiu Sabău - Antena Sport

Ioan Ovidiu Sabău a trasnmis un mesaj ferm şi l-a cerut pe Alexandru Chipciu la echipa naţională. Antrenorul celor de la U Cluj speră ca fundaşul său să fie luat în calcul de Mircea Lucescu.

U Cluj a urcat pe primul loc în Liga 1, după victoria cu Gloria Buzău. Clujenii sunt neînvinşi, în acest sezon, după şapte etape disputate, iar în runda viitoare se vor confrunta cu Dinamo.

Alexandru Chipciu, cerut la naţională de Ioan Ovidiu Sabău

Alexandru Chipciu este unul dintre cei mai importanţi jucători de la U Cluj, iar Ioan Ovidiu Sabău a avut doar cuvinte de laudă la adresa sa. Antrenorul susţine că fundaşul de 35 de ani ar fi o variantă extrem de bună pentru echipa naţională, pentru duelurile cu Kosovo şi Lituania, de luna viitoare.

„Am tratat cu seriozitate adversarul, am controlat jocul în prima repriză. În a doua am jucat puțin cu superficialitate, am greșit de mai multe ori, am dat posibilitatea adversarului să ne pună problema.

Vreau să-i felicit pe băieți. Am venit aici și nu am fost plini de noi. Dacă luptăm pentru club și suporteri devenim mai puternici. Munca, seriozitatea, respectul, toate acestea ne fac mai puternici. Mulți se consideră lideri și arată asta în teren.