LPF s-a pronunțat în scandalul pariurilor de la Metaloglobus. Două scenarii: pedeapsă sportivă sau penală - Antena Sport

Justin Ștefan, secretarul general al Ligii Profesioniste de Fotbal, a vorbit despre scandalul apărut recent în fotbalul românesc care o vizează pe Metaloglobus. Câțiva jucători din lotul formației din Pantelimon sunt acuzați că și-au făcut conturi pe site-uri de pariuri prin intermediul unui membru din staff și pus bani inclusiv pe echipa lor.

Scandalul pariurilor de la Metaloglobus a devenit un subiect extrem de dezbătut în ultima perioadă, fiind în acest moment investigat de Departamentul de Integritate de la FRF. Recent, secretarul LPF, Justin Ștefan, a vorbit despre urmările care ar putea apărea de pe urma acestei situații, în cazul în care sunt găsiți oameni vinovați în urma anchetei.

Cele două scenarii de care se teme Metaloglobus

Omul din conducerea ligii a ținut să clarifice că cei de la Metaloglobus pleacă de la prezumția prezumția de nevinovăție, însă a detaliat și care sunt cele două scenarii care pot fi luate în calcul în cazul în care scandalul se dovedește a fi adevărat.

Dacă pur și simplu există anumiți jucători care au conturi prin intermediari și joacă la pariuri, atunci vor primi suspendarea și amendă aferentă. Există însă și varianta în care se dovedește că fotbaliștii implicați au “trântit” anumite meciuri în mod special pentru a încasa bani de la pariuri, moment în care abaterea nu mai are doar valențe sportive, ci și penale.

“Să spunem că există cineva din lumea fotbalului care joacă la pariuri. Asta ar trebui să se oprească la nivelul de abatere disciplinară (n.r. – pedepsită cu amendă și suspendare).