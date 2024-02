"Să nu credem că toţi erau în pijamale şi au băut lăptic!" Reacţie vehementă după scandalul uriaş de la Rapid - Antena Sport

Reclamă

Într-adevăr, rezultatul doare, dar fotbaliștii vin după zile de concentrare și presiune. Să nu credem că toți colegii erau în pijamale, au băut lăptic și au tras perdeaua să se facă întuneric, să nu-i trezească lumina dimineață. Să fim serioși și să acceptăm asta”, a postat Mihai Stan pe reţelele de socializare.

Alexandru Albu, reacţie uluitoare după ce au apărut imagini cu el în clubul din Iaşi!

Alexandru Albu a avut o primă reacţie în scandalul momentului. Mijlocaşul Rapidului a susţinut că imaginile sunt mai vechi şi a acuzat pe multă lume că vrea să îii facă rău.

Albu a spus că nu a fost la nicio petrecere după ce echipa sa a fost învinsă de Poli Iaşi. Ulterior, Albu a şters mesajul transmis susrsei citate şi a motivat că nu are voie să dea declaraţii.

„Acum am aterizat (n.r. de la Iași) și am primit (n.r. imaginile cu el și Borza în club), nu am fost nicăieri. Nu am ieșit nicăieri. Posibil să fie din altă zi când am avut liber și am ieșit afară și multă lume vrea să ne facă rău„, a fost reacţia lui Alexandru Albu pentru iamsport.ro, după care a decis să şteargă răspunsul, precizând că nu are voie să dea declaraţii.

Daniel Niculae a anunţat că s-au luat deja măsurile prevăzute în regulamentul de ordine interioară.

„Nu aveau voie să facă așa ceva, erau în cantonament, au plecat fără să spună nimănui. Vor fi excluși din lot pe o perioadă nedeterminată și vor primi și o sancțiune financiară pe măsură, dar care va fi stabilită conform regulamentului de ordine interioară. Este o lipsă de respect la adresa tuturor: a fanilor, a conducerii, a colegilor. Nu se poate să faci așa ceva, mai ales după ce pierzi un meci și știi că peste 3 zile joci o etapă intermediară! Dar, în primul rând, nu e admisibil să pleci din cantonament și să faci așa ceva!”, a spus Daniel Niculae la gsp.ro.

