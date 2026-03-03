Jaqueline Cristian, Sorana Cîrstea şi Gabriela Ruse şi-au aflat adversarele de la Indian Wells - Antena Sport

Jaqueline Cristian, Sorana Cîrstea şi Gabriela Ruse şi-au aflat adversarele din primul tur de la Indian Wells, turneu de categorie WTA1000 cu premii de peste 9,5 milioane de dolari.
Cristian, locul 35 mondial, va evolua în primul tur cu sportiva indoneziană Janice Tjen, locul 39 mondial.
Româncele şi-au aflat adversarele de la Indian Wells 2026
Dacă trece de Tjen, Cristian va evolua cu australianca Maya Joint, locul 29 mondial şi cap de serie 29.
Sorana Cîrstea, aflată pe locul 38 WTA, o va întâlni în runda inaugurală pe germanca Tatjana Maria, locul 59 mondial.
În cazul unei calificări în turul doi, Cîrstea o va întâlni pe rusoaica Diana Shnaider, locul 20 mondial şi cap de serie 21.
Gabriela Ruse, locul 74 mondial, va juca în primul tur cu australianca Ajla Tomljanovic, locul 85 mondial.
Dacă ajunge în turul doi, Ruse o va întâlni pe chinezoaica Xinyu Wang, locul 30 mondial şi cap de serie 30.
