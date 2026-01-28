Sancțiune uriașă primită de Csikszereda, după incidentele de la meciul cu FC Botoșani - Antena Sport

Csikszereda a produs una dintre surprizele etapei a 22-a din Liga 1, reușind să se impună în duelul cu FC Botoșani, scor 1-0. Clubul nou promovat a primit însă vești proaste de la Comisia de Disciplină.

Concret, gruparea ciucană a fost penalizată de Comisia de Disciplină din cadrul Federației Române de Fotbal cu o sumă uriașă, după incidentele care au avut loc în tribune.

Clubul Csikszereda, sancționat de FRF

Comisia de Disciplină din cadrul Federației Române de Fotbal s-a întrunit miercuri și a stabilit o sancțiune uriașă pentru cei de la Csikszereda, după incidentele din tribune de la meciul cu FC Botoșani.

Clubul promovat sezonul acesta pe prima scenă a fotbalului românesc a primit o amendă în valoare de 25.312,50 lei, articolul în baza căruia s-a stabilit sancțiunea fiind 54.6, care presupune rasismul, xenofobia, discriminarea și denigrarea: „FK Csikszereda Miercurea Ciuc vs. AFC Botoșani – Incidente – În temeiul art. 54.6 din RD, se sancționează clubul FK Csikszereda cu penalitate sportivă de 25.312,50 lei”.

„Sancţiunile aplicate pe baza acestui articol pot fi reduse sau chiar anulate dacă jucătorul sau clubul respectiv dovedesc că nu a existat sau a existat o culpă minimă a sa în săvârşirea abaterii sau dacă alte motive serioase o justifică, cum ar fi, în special, abaterile care au fost provocate intenţionat pentru a cauza sancţionarea jucătorului sau clubului conform acestui articol. Procedura evaluării circumstanţelor atenuante va fi cea prevăzută de acest regulament”, se arată în regulamentul FRF.