Scenariu negru pentru FCSB: "Dacă nu câştigă cu Rapid, nu mai are nicio şansă să intre în play-off" - Antena Sport

FCSB va întâlni Rapid în ultima etapă a Ligii 1 ce se va disputa în 2025, duminică de la ora 20:00. Fost jucător la ambele echipe, Daniel Iftodi susţine că dacă vor rata victoria, roş-albaştrii vor avea şanse minime să mai prindă play-off-ul.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Înaintea derby-ului de duminică de pe Arena Naţională, FCSB are 28 de puncte şi este la cinci lungimi de Oţelul, ocupanta locului 6 în Liga 1, ultimul care duce în play-off.

Daniel Iftodi: “Dacă nu câştigă cu Rapid, nu mai are nicio şansă să intre în play-off”

“Totdeauna meciurile acestea au fost mai mult pentru orgolii. Nu contează locul în clasament sau forma de moment. Vor fi mulți spectatori. Chiar dacă este frig afară, va fi lume la stadion. Sper să fie un joc frumos cu multe goluri. Eu m-am simțit bine la toate echipele la care am fost și mi-am făcut datoria.

FCSB după meciul cu Feyenoord are moral bun, dar acesta, lăsând chestiile astea, e un meci al orgoliilor. Ambele vor să câștige. Se poate întâmpla orice.

Eu cred că FCSB dacă nu câștigă azi nu mai are nicio șansă să intre în play-off. Ar fi bine să fie acolo. Sper să câștige cea mai bună. Eu îmi doresc în play-off echipe care să aibă și galerie, nu doar 2-3 suporteri”, a spus Iftodi, citat de digisport.ro.