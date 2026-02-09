Scene halucinante după Dinamo - Craiova! Istvan Kovacs, lovit de un obiect. Baiaram a scuipat un fan! - Antena Sport

Scene halucinante au avut loc după derby-ul Dinamo – Universitatea Craiova 1-1. După fluierul de final al meciului, centralul partidei, Istvan Kovacs, a fost lovit de un obiect din tribune.
Deşi nu au existat probleme privind arbitrajul în acest derby, unii fani l-au înjurat pe Istvan Kovacs. Unul dintre suporteri a aruncat un obiect înspre Kovacs. Blocat pentru câteva secunde, arbitrul a luat obiectul şi a plecat spre tunelul ce ducea la vestiare.
Scene incredibile după derby-ul Dinamo – Universitatea Craiova 1-1
În drumul spre vestiare, Baiaram a intrat într-un conflict cu fanii “câinilor” din zona VIP. Înjurat de suporterii lui Dinamo, Baiaram s-a certat cu unii dintre aceştia, iar pe unul dintre ei chiar l-a scuipat, relatează gsp.ro.
Fanii din Peluza Sud a lui Dinamo au comis un derapaj xenofob, scandând „Afară cu ungurii din țară”, cu referire la arbitrul Istvan Kovacs.
Fanii din Peluza Sud s-au contrat şi cu galeria Craiovei. Ultraşii “câinilor” s-au legat de decizia Curţii de Apel din Timişoara, care i-a dat câştig de cauză lui Adrian Mititelu în duelul cu Mihai Rotaru pentru palmares. „Voi nu sunteți Știința Craiova”, au scandat ultraşii “câinilor”.
