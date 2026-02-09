Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Scene halucinante după Dinamo - Craiova! Istvan Kovacs, lovit de un obiect. Baiaram a scuipat un fan! - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Scene halucinante după Dinamo – Craiova! Istvan Kovacs, lovit de un obiect. Baiaram a scuipat un fan!

Scene halucinante după Dinamo – Craiova! Istvan Kovacs, lovit de un obiect. Baiaram a scuipat un fan!

Bogdan Stănescu Publicat: 9 februarie 2026, 22:53

Comentarii
Scene halucinante după Dinamo – Craiova! Istvan Kovacs, lovit de un obiect. Baiaram a scuipat un fan!

Colaj cu Istvan Kovacs şi Ştefan Baiaram / captura primasport.ro

Scene halucinante au avut loc după derby-ul Dinamo – Universitatea Craiova 1-1. După fluierul de final al meciului, centralul partidei, Istvan Kovacs, a fost lovit de un obiect din tribune.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Deşi nu au existat probleme privind arbitrajul în acest derby, unii fani l-au înjurat pe Istvan Kovacs. Unul dintre suporteri a aruncat un obiect înspre Kovacs. Blocat pentru câteva secunde, arbitrul a luat obiectul şi a plecat spre tunelul ce ducea la vestiare.

Scene incredibile după derby-ul Dinamo – Universitatea Craiova 1-1

În drumul spre vestiare, Baiaram a intrat într-un conflict cu fanii “câinilor” din zona VIP. Înjurat de suporterii lui Dinamo, Baiaram s-a certat cu unii dintre aceştia, iar pe unul dintre ei chiar l-a scuipat, relatează gsp.ro.

Fanii din Peluza Sud a lui Dinamo au comis un derapaj xenofob, scandând „Afară cu ungurii din țară”, cu referire la arbitrul Istvan Kovacs.

Fanii din Peluza Sud s-au contrat şi cu galeria Craiovei. Ultraşii “câinilor” s-au legat de decizia Curţii de Apel din Timişoara, care i-a dat câştig de cauză lui Adrian Mititelu în duelul cu Mihai Rotaru pentru palmares. „Voi nu sunteți Știința Craiova”, au scandat ultraşii “câinilor”.

Reclamă
Reclamă

 

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ar trebui dat afară Cristiano Bergodi de la U Cluj, după comportamentul grosolan de la finalul meciului cu CFR Cluj?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Angajaţii Dacia care refuză zecile de mii de euro pentru a demisiona. "Mai sunt apt de muncă"
Observator
Angajaţii Dacia care refuză zecile de mii de euro pentru a demisiona. "Mai sunt apt de muncă"
Destinația de vacanță spectaculoasă aleasă de Ioana, fiica lui Ion Țiriac. Prețurile nu sunt mici, dar românii adoră să vină aici
Fanatik.ro
Destinația de vacanță spectaculoasă aleasă de Ioana, fiica lui Ion Țiriac. Prețurile nu sunt mici, dar românii adoră să vină aici
22:50
“Ei au controlat mai mult jocul”. Raul Opruț nu s-a ferit de cuvinte după Dinamo – Universitatea Craiova 1-1
22:30
LIVE VIDEOPorto – Sporting se joacă ACUM, în derby-ul etapei din Liga Portugal. Meci „de foc” pe Dragao
22:30
Jucătorul “câinilor” criticat de Andrei Nicolescu după Dinamo – Craiova 1-1: “E neinspirat”
22:19
Gică Craioveanu şi Andrei Nicolescu s-au contrat în direct după Dinamo – Craiova 1-1: “Nu a fost? Uriaşă”
22:19
Universitatea Craiova, transfer cu câteva ore înainte de finalul perioadei de mercato
22:00
VIDEOAston Martin și-a lansat noul monopost pentru sezonul 2026 din F1. Imagini spectaculoase
Vezi toate știrile
1 “Îi reziliezi contractul!” N-a stat pe gânduri după ce a văzut cum Cristiano Bergodi a sărit la bătaie 2 “Prostia nu are limite”. Daniel Pancu, făcut praf după ce a urlat la flash-interviu şi l-a criticat pe Bergodi 3 FCSB a bătut palma pentru transferul jucătorului în afară! Va încasa dublu față de cât a costat 4 Andrei Cordea s-a dus la Dan Nistor, chiar în timpul interviului dat după scandalul uriaş. Ce s-a întâmplat 5 Gigi Becali a anunțat transferul unui atacant la FCSB: „Ne-am înțeles. Să nu audă Șucu” 6 Ce a scris arbitrul Vidican despre Bergodi şi Cordea în raportul de meci, după scandalul uriaş de la CFR – U Cluj
Citește și
Cele mai citite
Adrian Mihalcea i-a anunțat transferul la Universitatea Craiova, după Csikszereda – UTA 2-0: „A fost ultimul lui meci”Adrian Mihalcea i-a anunțat transferul la Universitatea Craiova, după Csikszereda – UTA 2-0: „A fost ultimul lui meci”
“Îi reziliezi contractul!” N-a stat pe gânduri după ce a văzut cum Cristiano Bergodi a sărit la bătaie“Îi reziliezi contractul!” N-a stat pe gânduri după ce a văzut cum Cristiano Bergodi a sărit la bătaie
A trecut vizita medicală și a semnat cu FCSB! Toate detaliile despre transferA trecut vizita medicală și a semnat cu FCSB! Toate detaliile despre transfer
Salariu dublat pentru un titular de la FCSB, după victoria cu Botoșani. Anunțul lui Gigi Becali: „Asta e promisiunea”Salariu dublat pentru un titular de la FCSB, după victoria cu Botoșani. Anunțul lui Gigi Becali: „Asta e promisiunea”