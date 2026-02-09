Schimb de portari în Liga 1, în ultima zi de mercato. De la retrogradare, ajunge să se bate pentru play-off - Antena Sport

Închide meniul
Schimb de portari în Liga 1, în ultima zi de mercato. De la retrogradare, ajunge să se bate pentru play-off

Viviana Moraru Publicat: 9 februarie 2026, 11:37

Bogdan Andone și Dorinel Munteanu/ Sport Pictures

A avut loc un schimb de portari în Liga 1, în ultima zi de mercato. Cătălin Căbuz (29 de ani) a plecat de la Hermannstadt și a semnat cu FC Argeș, piteștenii cedându-l la formația lui Dorinel Munteanu pe David Lazar (34 de ani).

Cătălin Căbuz se va lupta astfel pentru calificarea în play-off alături de cei de la FC Argeș, echipă clasată pe locul patru în Liga 1. De cealaltă parte, la Hermannstadt, David Lazar va avea misiunea de a se salva de la retrogradare.

FC Argeș și Hermannstadt, schimb de portari în ultima zi de mercato

„Cluburile FC Argeș și FC Hermannstadt au ajuns la un acord pentru un schimb de portari. Cătălin Căbuz este noul portar al echipei noastre, iar David Lazar face pasul către echipa sibiană. Totodată, prin această mutare, David revine aproape de casă și de familie. Sosit în vara lui 2025 la Pitești, Lazar a apărat poarta echipei noastre în 21 de meciuri în acest sezon. Originar din Avrig, Cătălin Căbuz este un produs al Academiei Gheorghe Hagi.

S-a maturizat sportiv prin împrumuturi la echipe precum Măgura Cisnădie, CSM Râmnicu Vâlcea și Chindia Târgoviște. Însă consacrarea a venit în tricoul celor de la Hermannstadt, unde a demonstrat calități excepționale, ajungând până în finala Cupei României și reușind promovarea în prima ligă. A revenit apoi la Viitorul, unde a debutat în cupele europene împotriva celor de la KAA Gent, în preliminariile UEFA Europa League.

A urmat o nouă experiență în poarta Chindiei, pentru ca în 2023 să se întoarcă la Sibiu. În sezonul 2024-25 a ajuns din nou în finala Cupei României alături de echipa de pe Cibin. Pe plan internațional, Cătălin a făcut parte din generația de excepție a României U21 care a obținut calificarea în semifinalele EURO 2019. 850.000 de euro este cota de piață a lui Cătălin Căbuz, potrivit site-ului de specialitate transfermarkt.com.

Îi urăm `Bun venit!` lui Cătălin și îi mulțumim lui David pentru toate paradele reușite în tricoul nostru! Mult succes amândurora!”, a anunțat FC Argeș, pe paginile oficiale ale clubului.

Cătălin Căbuz va putea debuta în Liga 1 la FC Argeș în meciul cu Petrolul, care se va disputa vineri, de la ora 20:00. De cealaltă parte, Lazar va putea bifa primul meci sub comanda lui Dorinel Munteanu în campionat lunea viitoare, când Hermannstadt se duelează cu CFR Cluj.

