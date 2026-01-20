Schimbări la Rapid, după transferul lui Olimpiu Moruţan. Adrian Ilie s-a convins: "Vom vedea alt sistem" - Antena Sport

Adrian Ilie a declarat că vor exista schimbări la Rapid, după transferul lui Olimpiu Moruţan. Fostul internaţional s-a declarat convins de faptul că giuleştenii vor evolua într-un nou sistem.

Olimpiu Moruţan a bătut palma cu Rapid şi urmează să fie prezentat oficial la formaţia din Giuleşti. Internaţionalul român de 26 de ani se va despărţi astfel de Aris Salonic, după jumătate de sezon.

Schimbări la Rapid, după transferul lui Olimpiu Moruţan

Adrian Ilie crede că Gâlcă va apela la un sistem diferit, pentru a-l titulariza pe Olimpiu Moruţan în banda dreaptă. “Corba” a declarat că, cel mai probabil, Alexandru Dobre va fi mutat pe în spatele vârfului, sau chiar pe postul de atacant, pentru a-i face loc lui Moruţan.

“Îl au pe Dobre în dreapta, Petrila în stânga și Moruțan cam ocupă cele două posturi. Doar dacă nu se schimbă sistemul și vedem alt sistem la Rapid în momentul de față.

Schimbi sistemul, joci cu Dobre vârf și îl bagi pe Moruțan în dreapta, unde îi este locul. Sau îl pui pe Dobre al doilea vârf și îl pui pe Moruțan în dreapta, dar schimbi sistemul, în 4-2-3-1. Dacă nu vrei să schimbi, trebuie să îl pui pe Dobre vârf și pe Moruțan în dreapta.