Cum va arăta primul 11 al FCSB-ului în meciul cu FC Botoșani? Surpriza pregătită de Gigi Becali - Antena Sport

FCSB se pregătește să o înfrunte pe FC Botoșani în această seară într-o nouă “finală” pentru roș-albaștri în lupta pentru play-off. Înainte de meci, au apărut informații legate de primul 11 pe care îl va trimite în teren Gigi Becali, iar un nume extrem de important lipsește, și anume Daniel Bîrligea.

FCSB – FC Botoșani e un duel extrem de important pentru ambele echipe care își doresc să ocupe un loc de play-off la finalul sezonului regular. Cu toate acestea, roș-albaștrii sunt gata să abordeze partida de pe Arena Națională fără atacantul lor de bază, Daniel Bîrligea, care a fost criticat dur de Gigi Becali după meciul cu Csikszereda din etapa trecută.

Schimbările pregătite de Gigi Becali la FCSB la meciul cu FC Botoșani

Potrivit fanatik.ro, Gigi Becali pregătește două schimbări pentru partida contra moldovenilor. În defensivă, Siyabonga Ngezana va intra în locul lui Daniel Graovac, iar în centrul atacului Daniel Bîrligea va fi înlocuit de Mamadou Thiam.

În acest sezon, vârful român a adunat 28 de meciuri, opt goluri și șase pase decisive pentru FCSB, iar în 20 dintre ele a fost titular, atacantul venit de la “U” Cluj fiind în mare parte rezerva sa. Decizia lui Gigi Becali vine în contextul în care după meciul cu Csikszereda l-a taxat dur pe Bîrligea.

“Nu sunt idiot să stau după Bîrligea. Le-a pierdut pe toate, toate la adversar, nu vrea să alerge. Așteptăm, Bîrligea e cel mai bun atacant, de cupe europene și națională, când jucăm cupe europene, atunci îl băgăm pe el.