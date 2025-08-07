Se pregătește o mutare bizară! Eric Bicfalvi poate rămâne în Liga 1 după despărțirea de Oțelul Galați - Antena Sport

Închide meniul
Se pregătește o mutare bizară! Eric Bicfalvi poate rămâne în Liga 1 după despărțirea de Oțelul Galați

Andrei Nicolae Publicat: 7 august 2025, 13:32

Eric Bicfalvi, în timpul unui meci al Oțelului Galați / Sport Pictures

Eric Bicfalvi s-a despărțit zilele trecute de Oțelul Galați, o decizie care a luat prin surprindere lumea fotbalului românesc. Veteranul moldovenilor a invocat lipsa de minute acordate în ultima perioadă drept motiv principal pentru care nu a mai continuat sub comanda lui Laszlo Balint.

Jucătorul de 37 de ani ar urma să rămână în Liga 1, însă destinația sa ar fi una complet bizară.

Bicfalvi, aproape să semneze cu “U” Cluj

Jucătorul care a evoluat în ultimii ani ai carierei sale pe postul de atacant a decis să se despartă de Oțelul Galați zilele trecute, după ce s-a transformat din titular într-un simplu om de rotație. Bicfalvi venise la Oțelul Galați în februarie de la cei de la Ural.

După plecarea din Moldova, veteranul din Liga 1 ar urma să rămână în România, potrivit celor de la iamsport.ro. Bicfalvi este aproape să devină noul jucător al celor de la Universitatea Cluj, o alegere care pare la prima vedere bizară atât pentru club, cât și pentru jucător.

În ceea ce îl privește pe fotbalist, sunt șanse mici ca el să prindă loc de titular în echipa lui Ioan Ovidiu Sabău, aceasta fiind chiar nemulțumirea pentru care a plecat de la Oțelul. Bicfalvi ar urma să se lupte pe post cu Mamadou Thiam sau Jovo Lukic, jucători care deja dau randament în alb și negru, astfel că șansa să înceapă meciurile din primul minut sunt mici. Cel mai probabil, veteranul a acceptat faptul că dacă va juca o echipă mai bine cotată, nu va mai fi un om de bază.

De cealaltă parte, dorința ardelenilor de a-l aduce pe Bicfalvi pare la rândul ei ciudată, ținând cont că românul nu a “rupt norii” de când a revenit în februarie în Liga 1. De atunci și până acum, atacantul a adunat 13 partide și doar două pase decisive, cifre mici pentru o echipă care își dorește să se lupte din nou la play-off și cupe europene.

