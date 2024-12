"Se vor uita și la mine!" Raul Opruț, cu gândul la echipa naţională după Dinamo - Poli Iaşi 2-0: ”Ştiu ce înseamnă” - Antena Sport

Raul Opruț,în timpul unui meci - Profimedia Dinamo a urcat pe primul loc în clasamentul Ligii 1 după asediul de pe ”Arcul de Triumf”! Elevii lui Zeljko Kopic au învins-o pe Poli Iaşi cu 2-0, după un meci cu trei goluri anulate pentru off-said. Reuşitele lui Patrick Olsen, Dennis Politic şi Astrit Selmani au fost anulate. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ A fost vineri 13 cu noroc pentru Dinamo! „Câinii” s-au impus clar în faţa moldovenilor şi au revenit pe primul loc, cu 35 de puncte. Rezultatul este valabil cel puţin până mâine, atunci când U Cluj aşteaptă vizita celor de la Petrolul Ploieşti. Dinamo este neînvinsă pe stadionul ”Arcul de Triumf” în 2024. Ce a spus Raul Opruț despre convocarea la echipa naţională după Dinamo – Poli Iaşi 2-0 Singurele goluri valabile ale alb-roşiilor au fost marcate de Dennis Politic în minutul 74 şi de Patrcik Olsen, în minutul 90+4. Singura ocazie notabilă a ieșenilor a venit cu patru minute înainte de finalul primei reprize când șutul lui Tailson a fost prins de portarul Roșca. Raul Opruţ a făcut primele declarații după ce i-a fost anulat golul în partida contra Poli Iaşi. Mai mult, fundaşul lui Dinamo a vorbit şi despre posibilitatea să fie convocat de Mircea Lucescu la echipa naţională în meciurile pe care România le va disputa în preliminariile pentru Cupa Mondială din 2026. „Mai avem două meciuri anul ăsta, unul în Cupă și un derby cu Rapid. Sperăm să încheiem cu 2 victorii, să avem sărbători fericite și entuziasmul de acum la reunire. Reclamă

Îmi pare rău că nu am reușit să înscriu, am căutat golul foarte mult. Cele 3 puncte sunt importante, faptul că mi s-a anulat golul a fost mai dulce pentru că am câștigat. Sunt ok atunci, sunt împăcat.

Vreau să încerc să îmi ajut echipa cu gol, pasă de gol, cu evoluțiile mele din teren. Secretul este munca, nu știu dacă oamenii mai sunt surprinși de jocul pe care îl facem. Avem calitate, avem personalitate. Ăsta e secretul, în sport nu e altul.

Când Dinamo este pe primul loc orice jucător se gândește la națională. E Politic într-o formă bună, e Cîrjan.. Nu știu dacă stăm rău, nu vreau să comentez. Îmi doresc la echipa națională, știu ce înseamnă. Dacă ne vom bate sus, cu siguranță că se vor uita și la mine și la alți jucători de la Dinamo. E normal, se întâmplă în toată lumea”, a spus Raul Opruț, la digisport.ro.

Patrick Olsen a marcat primul său gol pentru Dinamo Patrick Olsen a venit cu o reacţie după victoria fabuloasă de pe ”Arcul de Triumf”. Acesta s-a declarat mulțumit de rezultat. Mai mult, danezul a declarat că se simte acasă la Dinamo şi este fericit că a reuşit să marcheze primul său gol pentru ”câini” ”Mereu ne simțim bine acasă. A fost greu, au stat bine în defensivă. E bine pe primul loc, dar suntem la jumătatea drumului. Toată lumea e aproape, e greu să ajungi în play-off, sunt multe echipe bune. Noi suntem un grup bun, jucătorii și staff-ul se bucură de fiecare antrenament. Avem încredere, există o energie pozitivă în cadrul grupului, iar asta ne creează o plăcere zilnică când venim la antrenament. Mă bucur că am marcat, după o perioadă destul de grea. L-am găsit pe cel care mi-a salvat fetița din lac. Mi-a scris și el, mi-a spus să dau un gol pentru el”,a declarat Patrick Olsen, pentru sursa citată- Pentru Dinamo urmează duelul din Cupa României cu Petrolul Ploieşti. Partida este programată pentru miercuri, 18 decembrie, de la ora 20:00. În ultima etapă din 2024 din Liga 1,alb-roşii o întâlnesc pe Rapid. Derby-ul este programat pentru data de 22 decembrie, de la ora 20:00.

