Semnalul de alarmă tras de Dan Petrescu după ce echipa lui, CFR Cluj, a întors scorul de la 0-2 şi a învins Dinamo! - Antena Sport

CFR CLUJ (4-3-3): Sava – Thaqi, Kresic, M. Ilie, Camora (cpt.) – Artean, K. Keita, Tachtsidis – Deac, Michael, M. Kamara

Rezerve: Hindrich – Mogoș, Abeid, Boben, Ajeti, R. Filip, Păun, Fică, Nkololo, Lucaci, Korenica, Bîrligea

Antrenor: Dan Petrescu

DINAMO (4-3-3): Golubovic – Costin, Boateng, Homawoo, Opruț – Milanov, Gnahore, Cîrjan – Abdallah, Selmani, Politic (cpt.)

Rezerve: Roșca, Patriche, Pașcalău, Amzăur, Licsandru, A.Irimia, Bani, Florescu, Bordușanu, Caragea, Rotund

Antrenor: Zeljko Kopic

Tachtsidis, marcatorul golului decisiv, a fost în conflict cu Adi Mutu! Ce spunea „Briliantul” despre el

Panagiotis Tachtsidis a fost în conflict cu Adrian Mutu. Grecul declara că Adrian Mutu „nu are caracter”. În replică, Adrian Mutu a spus că jucătorul grec „nu are creier”.

”Eu cred că a fost obraznic și a vorbit mintea fără el. Știu că mi-a spus că nu am caracter, nu stau eu să mă caracterizeze Tachtsidis. M-a deranjat când mi-a zis ‘this guy’ (n.r.- băiatul ăsta). Gândește-te că eu am goluri câte meciuri are el în Italia.

Îmi aduc aminte și când am ajuns Mister în sus, Mister în jos, ‘Il Fenomeno’. Obrăznicia vine când nu ai minte. Unui om fără minte preferi să nu îi dai replica pentru că te trezești în discuții. Cam asta e problema. De multe ori prefer să tac.

Într-adevăr, se vede că are o viață extrasportivă tumultoasă. E vina clubului. Pentru mine e un act de indisciplină. Sunt și eu o legendă a fotbalului, am scris și pagini de istorie, sunt încă, împreună cu Gică Hagi, golgheterul all time al naționalei. Trebuia sancționat.

Sunt unele lucruri de care mi-ar fi rușine să vorbesc. El are talent, dar nu are creier. Nu e concentrat pe fotbal. Are probleme și cu soția, divorțează. El simte că e pe ultima sută și nu va mai continua. Nu o să mai stea în România”, declara Adrian Mutu pentru fanatik.ro despre Tachtsidis.