Sezon încheiat! Cât stă pe bară titularul Rapidului, operat recent: “Are acest mare avantaj”

Cătălin Vulturar, mijlocașul Rapidului care s-a accidentat în meciul din etapa a treia de play-off contra lui “U” Cluj, a aflat cât va fi nevoit să stea pe bară. Medicul care s-a ocupat de operația jucătorului de 22 de ani a anunțat că acesta va rata restul sezonului, dar perioada sa de recuperare e din fericire una destul de mică.
Rapid a anunțat că Vulturar a fost operat joi seara pentru accidentarea suferită în play-off, suferind o intervenție de disjuncție claviculară. La două zile distanță, au apărut și informații concrete legate de cât timp va fi nevoit să petreacă pentru recuperare.
Vulturar, OUT două luni și jumătate
Andrei Popescu, medicul care l-a operat pe Vulturar, a specificat că perioada de repaus a lui Vulturar se va împărți în două: șase săptămâni cu brațul în orteză și alte patru pentru recuperarea propriu-zisă. În total, tânărul fotbalsist care devenise titular în ultima perioadă în echipa lui Gâlcă va sta pe bară două luni și jumătate.
Astfel, Vulturar va rata restul play-off-ului și implicit sezonul, dar există și o parte pozitivă. Existau speculații că mijlocașul ar putea să fie out și șase luni, astfel că două luni și jumătate este un verdict extrem de favorabil din partea medicilor. Totuși, Vulturar va trebui să fie atent la cum joacă, mai spune medicul.
“El trebuie să stea cuminte 6 săptămâni cu brațul în orteză ca să se vindece ligamentele. Cătălin va avea o recuperare mai ușoară față de Hromada sau Ignat, pe care i-am mai operat.
Trebuie doar să aștepte primele 6 săptămâni ca să se cicatrizeze bine zona să i se stabilizeze bine clavicula, apoi 4 săptămâni în care să își recupereze mișcările cu brațul deasupra capului și gata.
Este sezon încheiat pentru el dar are acest mare avantaj că în două luni și jumătate se poate antrena normal, dar nu are voie ca în primele 4 luni să cadă pe umăr pentru ca să nu recidiveze accidentarea“, a spus cel care s-a ocupat de operația mijlocașului, potrivit fanatik.ro.
Adus în iarna anului 2024 de la Lecce U-19 în schimbul a 400.000 de euro, Vulturar a fost împrumutat inițial la UTA până în vara anului respectiv. Ulterior, a fost păstrat în lot de alb-vișinii, iar în acest sezon Costel Gâlcă l-a folosit fie ca titular, fie ca rezervă utilizată, alternând aceste două roluri.
În total, mijlocașul a adunat 11 partide în primul 11 din 25 posibile, fiind o prezență constantă de când a început play-off-ul.
