Sezon încheiat! Cât stă pe bară titularul Rapidului, operat recent: “Are acest mare avantaj”

Cătălin Vulturar, mijlocașul Rapidului care s-a accidentat în meciul din etapa a treia de play-off contra lui “U” Cluj, a aflat cât va fi nevoit să stea pe bară. Medicul care s-a ocupat de operația jucătorului de 22 de ani a anunțat că acesta va rata restul sezonului, dar perioada sa de recuperare e din fericire una destul de mică.

Rapid a anunțat că Vulturar a fost operat joi seara pentru accidentarea suferită în play-off, suferind o intervenție de disjuncție claviculară. La două zile distanță, au apărut și informații concrete legate de cât timp va fi nevoit să petreacă pentru recuperare.

Vulturar, OUT două luni și jumătate

Andrei Popescu, medicul care l-a operat pe Vulturar, a specificat că perioada de repaus a lui Vulturar se va împărți în două: șase săptămâni cu brațul în orteză și alte patru pentru recuperarea propriu-zisă. În total, tânărul fotbalsist care devenise titular în ultima perioadă în echipa lui Gâlcă va sta pe bară două luni și jumătate.

Astfel, Vulturar va rata restul play-off-ului și implicit sezonul, dar există și o parte pozitivă. Existau speculații că mijlocașul ar putea să fie out și șase luni, astfel că două luni și jumătate este un verdict extrem de favorabil din partea medicilor. Totuși, Vulturar va trebui să fie atent la cum joacă, mai spune medicul.

“El trebuie să stea cuminte 6 săptămâni cu brațul în orteză ca să se vindece ligamentele. Cătălin va avea o recuperare mai ușoară față de Hromada sau Ignat, pe care i-am mai operat.