Ianis Zicu: “E momentul să fac un pas în spate!” Gică Popescu nu-l lasă să plece: “Nu luăm decizii la supărare”

Radu Constantin Publicat: 10 aprilie 2026, 21:24

Hermannstadt a învins, vineri, pe teren propriu, cu scorul de 1-0, echipa Farul Constanţa, într-un meci din etapa a patra a play-out-ului Ligii 1. Golul a fost marcat de Luca Stancu, în minutul 90+2.

La finalul partidei, Ianis Zicu – antrenorul celor de la Farul Constanţa, a anunţat că intenţionează să-şi dea demisia. “Poate că este mai bine să fac un pas în spate”, a spus Zicu.

“Lucrurile sunt de această manieră de ceva timp, am pierdut jocuri și puncte nemeritat și cred că, în acest moment, cel mai bine ar fi să existe un șoc la echipă.

Nu sunt un antrenor care ține de scaun, consider că este momentul oportun pentru club să poată să meargă mai departe și să găsească soluția, pentru că meciul următor este peste 10 zile.

În momentul acesta există un singur lucru: clubul Farul să reușească să se salveze cât mai repede matematic. În acest moment simt o epuizare psihică pe care o am de mai mult timp, mi-am dorit mai mult anul acesta, sănătatea primează. Goluri luate în finalul jocului, din păcate lucrurile nu funcționează”, a mai declarat antrenorul.

Gică Popescu, acţionarul majoritar al “marinarilor”, îi cere însă să nu plece de la club.

“Să vedem cum mergem înainte. Discutăm mâine. Sper să ia o decizie echilibrată. Nu trebuie să luăm hotărâri la supărare. Sunt pentru continuitate”, a spus patronul celor de la Farul, la Digi Sport.

