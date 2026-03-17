Specialiştii au făcut toate calculele! Cine e favorită la titlu după prima etapă din play-off. Lupta se va da în 3

Prima etapă a play-off-ului Ligii 1 s-a încheiat, iar lupta pentru titlul de campioană este extrem de echilibrată. Runda a început cu o adevărată surpriză pe Ion Oblemenco, atunci când FC Argeş a învins-o pe Universitatea Craiova, echipa care a început din postura de lider acest play-off.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

A urmat apoi victoria lui Rapid din meciul cu Dinamo, iar giuleştenii au revenit pe primul loc. Luni seară, în ultimul meci al etapei, U Cluj s-a impus cu 2-1 în faţa lui CFR Cluj, iar echipa lui Cristiano Bergodi a urcat pe locul 2, la un singur punct în spatele liderului.

Luptă în trei pentru titlul din Liga 1! Calculele făcute de specialişti

Chiar dacă Rapid este pe primul loc după prima etapă, nu echipa lui Costel Gâlcă are prima şansă, potrivit specialiştilor. Analiştii de la Football Meets Data au refăcut calcule, iar Universitatea Craiova are 32,9% şanse la titlu, chiar dacă se află pe locul 3, dar la un singur punct în spatele liderului. Cu toate acestea, şansele oltenilor au scăzut cu 23%, după înfrângerea din prima etapă.

📈 U. Cluj with a big +13% to 🏆 win the league after beating CFR Cluj and Univ Craiova’s home defeat!

📈 Rapid B. new league leaders!

🇷🇴 Superliga – MD31 biggest shifts:

🏆 Title:

📈 +13% U Cluj (won 2-1 vs CFR Cluj)

📉 -23% Univ Craiova (lost 0-1 vs Arges Pitesti)

— Football Meets Data (@fmeetsdata) March 16, 2026

Pe locul 2, două echipe au acelaşi procent, 25,7%. Este vorba despre U Cluj şi Rapid. Apoi, şansele sunt din ce în ce mai mici pentru celelalte trei echipe din play-off. CFR Cluj are 10,4% şanse, urmată de FC Argeş (3%) şi Dinamo (2,3%).