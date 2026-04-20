Statisticienii au analizat lupta la titlu din Liga 1! Cine este principala favorită, după Craiova – Rapid 1-0

Universitatea Craiova s-a impus în ultimul meci al etapei a cincea de play-off cu scorul de 1-0 în duelul cu Rapid București, iar formația antrenată de Filipe Coelho a egalat la puncte Universitatea Cluj.
Cursa pentru titlu pare să fie una între cele două formații din fruntea clasamentului, iar statisticienii au analizat și au precizat care este principala favorită în cursa pentru marele trofeu.
Universitatea Craiova, marea favorită la titlu
Lupta la titlu în acest sezon pare să se dea între Universitatea Craiova și U Cluj, mai ales după victoria obținută de olteni în fața Rapidului, care tremură chiar și pentru prezența în cupele europene.
Echipa antrenată de Filipe Coelho a egalat în clasament formația lui Cristiano Bergodi, iar potrivit statisticienilor de la Football Meets Data, gruparea alb-albastră ar avea cele mai mari șanse la titlu, cu un procent de 51%.
„Șepcile roșii” ocupă locul doi în acest clasament, cu 45%, iar podiumul este completat de CFR Cluj, care are 3% șanse să câștige titlul, după succesul cu FC Argeș, scor 1-0.
Următoarea în clasament este Rapid București, cu 0,4%, iar Dinamo are și ea 0,1% șanse la titlu. FC Argeș nici măcar nu este luată în calcul pentru marele trofeu.
🎢 Roller-coaster ride in 🇷🇴 Superliga continues!
🟰 Univ Craiova caught up with Univ Cluj again!
🏆 To win the league:
51% 🇷🇴 Univ Craiova (📈 +22%)
45% 🇷🇴 Univ Cluj (📉 -23%)
3% 🇷🇴 CFR Cluj (📈 +2%)
0.4% 🇷🇴 Rapid B. (📉 -1%)
0.1% 🇷🇴 Dinamo B.
— Football Meets Data (@fmeetsdata) April 20, 2026
