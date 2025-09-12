Închide meniul
Ștefan Baiaram a reacționat după oferta uriașă primită din Turcia: "Acesta e gândul meu!" - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Ștefan Baiaram a reacționat după oferta uriașă primită din Turcia: “Acesta e gândul meu!”

Ștefan Baiaram a reacționat după oferta uriașă primită din Turcia: “Acesta e gândul meu!”

Alex Ioniță Publicat: 12 septembrie 2025, 18:34

Ștefan Baiaram a reacționat după oferta uriașă primită din Turcia: Acesta e gândul meu!

Ștefan Baiaram a vorbit despre oferta uriașă primită din Turcia. Jucătorul Universității Craiova nu s-a ferit de subiect și a dezvăluit care este gândul său.

Potrivit digisport.ro, Universitatea Craiova a primit o ofertă de 4 milioane de euro, pentru transferul lui Baiaram. Echipa care îl dorește pe jucătorul lui Mirel Rădoi este Istanbul Bașakșehir, formație pe care oltenii au eliminat-o în play-off-ul Conference League.

Cum a reacționat Ștefan Baiaram după oferta uriașă primită din Turcia

Totuși, Mihai Rotaru le-a făcut o contraofertă turcilor, dorit o sumă cuprinsă între 8 și 10 milioane de euro pentru transferul vedetei din Bănie.

Ștefan Baiaram a explicat că nu se gândește la o plecare de la Universitatea Craiova, fiind de părere că momentul nu este potrivit pentru o mutare.

De asemenea, jucătorul lui Mirel Rădoi a spus că vrea să câștige titlul alături de echipa din Bănie.

“Eu nu știu nimic, credeți-mă. Gândul meu e doar să-mi fac datoria la Universitatea Craiova, echipa mea de suflet.

Îmi doresc să iau titlul și după mă pot gândi la alte posibilități. Îmi doresc să plec la momentul potrivit. Acest moment nu e foarte potrivit”, a spus Ștefan Baiaram.

1 EXCLUSIVJucătorii şi conducerea FRF şi-au ales favoritul, dacă Mircea Lucescu îşi va da demisia de la naţionala României 2 FRF avea 3 soluţii pentru înlocuirea lui Mircea Lucescu de la naţionala României! Care era varianta de urgenţă 3 Gică Hagi a cerut plecarea unui om din FRF, dacă ar fi preluat naţionala: "Era primul OUT" 4 UPDATEMircea Lucescu rămâne selecţionerul naţionalei, după şedinţa avută cu Răzvan Burleanu 5 Universitatea Craiova a primit o ofertă uriașă pentru Ștefan Baiaram. Răspunsul dat de Mihai Rotaru 6 FCU Craiova, comunicat în forță după excluderea din toate competițiile! Atac dur la adresa FRF: "Manieră abuzivă"
