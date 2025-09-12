Ștefan Baiaram a reacționat după oferta uriașă primită din Turcia: "Acesta e gândul meu!" - Antena Sport

Ștefan Baiaram a vorbit despre oferta uriașă primită din Turcia. Jucătorul Universității Craiova nu s-a ferit de subiect și a dezvăluit care este gândul său.
Potrivit digisport.ro, Universitatea Craiova a primit o ofertă de 4 milioane de euro, pentru transferul lui Baiaram. Echipa care îl dorește pe jucătorul lui Mirel Rădoi este Istanbul Bașakșehir, formație pe care oltenii au eliminat-o în play-off-ul Conference League.
Cum a reacționat Ștefan Baiaram după oferta uriașă primită din Turcia
Totuși, Mihai Rotaru le-a făcut o contraofertă turcilor, dorit o sumă cuprinsă între 8 și 10 milioane de euro pentru transferul vedetei din Bănie.
Ștefan Baiaram a explicat că nu se gândește la o plecare de la Universitatea Craiova, fiind de părere că momentul nu este potrivit pentru o mutare.
De asemenea, jucătorul lui Mirel Rădoi a spus că vrea să câștige titlul alături de echipa din Bănie.
“Eu nu știu nimic, credeți-mă. Gândul meu e doar să-mi fac datoria la Universitatea Craiova, echipa mea de suflet.
Îmi doresc să iau titlul și după mă pot gândi la alte posibilități. Îmi doresc să plec la momentul potrivit. Acest moment nu e foarte potrivit”, a spus Ștefan Baiaram.
