Ștefan Baiaram a reacționat după oferta uriașă primită din Turcia: "Acesta e gândul meu!" - Antena Sport

Ștefan Baiaram a vorbit despre oferta uriașă primită din Turcia. Jucătorul Universității Craiova nu s-a ferit de subiect și a dezvăluit care este gândul său.

Potrivit digisport.ro, Universitatea Craiova a primit o ofertă de 4 milioane de euro, pentru transferul lui Baiaram. Echipa care îl dorește pe jucătorul lui Mirel Rădoi este Istanbul Bașakșehir, formație pe care oltenii au eliminat-o în play-off-ul Conference League.

Cum a reacționat Ștefan Baiaram după oferta uriașă primită din Turcia

Totuși, Mihai Rotaru le-a făcut o contraofertă turcilor, dorit o sumă cuprinsă între 8 și 10 milioane de euro pentru transferul vedetei din Bănie.

Ștefan Baiaram a explicat că nu se gândește la o plecare de la Universitatea Craiova, fiind de părere că momentul nu este potrivit pentru o mutare.

De asemenea, jucătorul lui Mirel Rădoi a spus că vrea să câștige titlul alături de echipa din Bănie.