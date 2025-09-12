Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Universitatea Craiova a primit o ofertă uriașă pentru Ștefan Baiaram. Răspunsul dat de Mihai Rotaru - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Universitatea Craiova a primit o ofertă uriașă pentru Ștefan Baiaram. Răspunsul dat de Mihai Rotaru

Universitatea Craiova a primit o ofertă uriașă pentru Ștefan Baiaram. Răspunsul dat de Mihai Rotaru

Andrei Nicolae Publicat: 12 septembrie 2025, 8:23

Comentarii
Universitatea Craiova a primit o ofertă uriașă pentru Ștefan Baiaram. Răspunsul dat de Mihai Rotaru

Ștefan Baiaram, în timpul unui meci / Profimedia

Ștefan Baiaram este unul dintre cei mai buni jucători ai Universității Craiova din startul de sezon, iar acest lucru a făcut inclusiv echipele din străinătate să se intereseze de serviciile sale. Oltenii au primit o ofertă de 4 milioane de euro pentru jucătorul de 22 de ani.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Clubul care a vrut să realizeze afacerea este chiar Istanbul Bașakșehir, formația care a fost eliminată de olteni în play-off-ul pentru grupa Conference League.

Mihai Rotaru a refuzat oferta pentru Baiaram

Deși suma pusă la bătaie de clubul din Turcia reprezintă dublu din cota de piață a lui Baiaram (2 milioane de euro), patronul echipei a decis să nu dea curs, potrivit digisport.ro. Rotaru le-a făcut o contraofertă celor de la Bașakșehir, aceasta fiind de 8-10 milioane de euro.

Rămâne de văzut ce se va întâmpla cu posibila mutare, ținând cont că formația din Istanbul ar trebui să plătească dublu față de cât au ofertat inițial. Timpul de gândire pentru ambele tabere nu este unul foarte lung, ținând cont că perioada de mercato din “țara semilunii” se încheie vineri, la 23:59.

În cazul în care transferul lui Baiaram la Istanbul Bașakșehir ar deveni realitate, atunci Univ. Craiova ar fi nevoită să găsească un înlocuitor pentru el din postura de liber de contract, deoarece “fereastra” din Liga 1 s-a închis deja. În noul sezon, fotbalistul de profil ofensiv al alb-albaștrilor a marcat de șapte ori în 16 partide în toate competițiile.

Reclamă
Reclamă

În plus, Baiaram a înscris inclusiv în poarta lui Bașakșehir în manșa retur a play-off-ului UECL, atunci când “leii” s-au impus cu 3-1 pe Ion Oblemenco.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Pe cine vrei selecţionerul României?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Experiment mașină vs. metrou. Cât durează drumul de la Grozăveşti la Piaţa Unirii
Observator
Experiment mașină vs. metrou. Cât durează drumul de la Grozăveşti la Piaţa Unirii
Vicepreședintele AUR, care îl amenință pe Nicușor Dan cu suspendarea, a fost amendat drastic de Poliție. Adrian Axinia nu și-a recunoscut fapta
Fanatik.ro
Vicepreședintele AUR, care îl amenință pe Nicușor Dan cu suspendarea, a fost amendat drastic de Poliție. Adrian Axinia nu și-a recunoscut fapta
10:18
Situație inedită în fotbalul mondial. Un jucător care a întâlnit-o pe CFR Cluj, dat dispărut
10:00
Mircea Rednic a răbufnit, după ce a fost dat afară de la Standard Liege: “Nu sunt o marionetă”
9:50
Andrei Nicolescu sare în apărarea lui Mircea Lucescu după ultimele evenimente: “Noi uităm asta?”
9:37
“E regina mea”. Gestul superb făcut de Lamine Yamal pentru mama lui: “E tot ce îmi puteam dori”
9:33
Umilința din preliminariile Cupei Mondiale l-a făcut să-și dea demisia: “Timpul pentru o schimbare”
9:27
Marcel Răducanu, reacţie clară despre şansele echipelor româneşti în grupele cupelor europene: “E extraordinar”
Vezi toate știrile
1 EXCLUSIVJucătorii şi conducerea FRF şi-au ales favoritul, dacă Mircea Lucescu îşi va da demisia de la naţionala României 2 FRF avea 3 soluţii pentru înlocuirea lui Mircea Lucescu de la naţionala României! Care era varianta de urgenţă 3 UPDATEMircea Lucescu rămâne selecţionerul naţionalei, după şedinţa avută cu Răzvan Burleanu 4 FCU Craiova, comunicat în forță după excluderea din toate competițiile! Atac dur la adresa FRF: “Manieră abuzivă” 5 “Ce să facă Hagi?” Marcel Răducanu, mesaj dur despre situaţia de la naţională. “Tricolorul” criticat: “Mai bun ca fotomodel” 6 Probleme la FCSB. Cât poate lipsi Adrian Şut, după ce s-a accidentat la naţională: “Verdictul e crimă”
Citește și
Cele mai citite
La 61 de ani, Miodrag Belodedici a anunţat că s-a căsătorit! Cum arată soţia luiLa 61 de ani, Miodrag Belodedici a anunţat că s-a căsătorit! Cum arată soţia lui
“Mereu e Mitriţă de vină” Fostul jucător al Universităţii Craiova a răbufnit după Cipru – România 2-2!“Mereu e Mitriţă de vină” Fostul jucător al Universităţii Craiova a răbufnit după Cipru – România 2-2!
Dinamo s-a reorientat, după ce nu l-a putut transfera pe Matei Ilie. Noua ţintă a lui Zeljko KopicDinamo s-a reorientat, după ce nu l-a putut transfera pe Matei Ilie. Noua ţintă a lui Zeljko Kopic
Jucătorii şi conducerea FRF şi-au ales favoritul, dacă Mircea Lucescu îşi va da demisia de la naţionala RomânieiJucătorii şi conducerea FRF şi-au ales favoritul, dacă Mircea Lucescu îşi va da demisia de la naţionala României