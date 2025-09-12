Universitatea Craiova a primit o ofertă uriașă pentru Ștefan Baiaram. Răspunsul dat de Mihai Rotaru - Antena Sport

Ștefan Baiaram este unul dintre cei mai buni jucători ai Universității Craiova din startul de sezon, iar acest lucru a făcut inclusiv echipele din străinătate să se intereseze de serviciile sale. Oltenii au primit o ofertă de 4 milioane de euro pentru jucătorul de 22 de ani.

Clubul care a vrut să realizeze afacerea este chiar Istanbul Bașakșehir, formația care a fost eliminată de olteni în play-off-ul pentru grupa Conference League.

Mihai Rotaru a refuzat oferta pentru Baiaram

Deși suma pusă la bătaie de clubul din Turcia reprezintă dublu din cota de piață a lui Baiaram (2 milioane de euro), patronul echipei a decis să nu dea curs, potrivit digisport.ro. Rotaru le-a făcut o contraofertă celor de la Bașakșehir, aceasta fiind de 8-10 milioane de euro.

Rămâne de văzut ce se va întâmpla cu posibila mutare, ținând cont că formația din Istanbul ar trebui să plătească dublu față de cât au ofertat inițial. Timpul de gândire pentru ambele tabere nu este unul foarte lung, ținând cont că perioada de mercato din “țara semilunii” se încheie vineri, la 23:59.

În cazul în care transferul lui Baiaram la Istanbul Bașakșehir ar deveni realitate, atunci Univ. Craiova ar fi nevoită să găsească un înlocuitor pentru el din postura de liber de contract, deoarece “fereastra” din Liga 1 s-a închis deja. În noul sezon, fotbalistul de profil ofensiv al alb-albaștrilor a marcat de șapte ori în 16 partide în toate competițiile.