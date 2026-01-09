Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Ştefan Baiaram a spus unde vrea să se transfere de la Universitatea Craiova! - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Ştefan Baiaram a spus unde vrea să se transfere de la Universitatea Craiova!
EXCLUSIV

Ştefan Baiaram a spus unde vrea să se transfere de la Universitatea Craiova!

Bogdan Stănescu Publicat: 9 ianuarie 2026, 13:19

Comentarii
Ştefan Baiaram a spus unde vrea să se transfere de la Universitatea Craiova!

Ştefan Baiaram, într-un interviu exclusiv pentru AntenaSport

Ştefan Baiaram (23 de ani) visează să ia titlul cu Universitatea Craiova, apoi să prindă un transfer bun în străinătate.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Vedeta oltenilor şi-ar dori să joace în LaLiga. Baiaram a înscris 6 goluri şi a dat 4 assist-uri în cele 20 de partide în care a jucat, în acest sezon, pentru Universitatea Craiova. A înscris şi 4 goluri în 11 meciuri în Conference League.

Ştefan Baiaram: “În Spania îmi doresc să plec”

“Îmi doresc să iau titlul cu Craiova în acest an şi, după, îmi doresc să plec. În Spania îmi doresc să plec, e campionatul meu preferat”, a declarat Ştefan Baiaram în exclusivitate pentru AntenaSport. 

Cotat la 4.5 milioane de euro de către site-ul de specialitate transfermarkt.com, Baiaram mai are contract cu Universitatea Craiova până în vara lui 2028. Baiaram a jucat în două meciuri pentru naţionala României, marcând şi un gol, în victoria cu 7-1 a tricolorilor cu San Marino.

Universitatea Craiova a încheiat 2025 pe primul loc. Oltenii au 40 de puncte, cu unul peste Rapid şi cu două peste Botoşani şi Dinamo, echipele aflate pe locurile 3 şi 4 în campionat. După pauza de iarnă, pentru Baiaram şi Craiova urmează dueluri cu Petrolul, Botoşani şi Farul. Craiova a “spulberat-o” pe Csikszereda în ultimul ei meci oficial din 2025, învingând-o cu 5-0. Oltenii au profitat de paşii greşiţi făcuţi de contracandidate, terminând anul pe primul loc.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

E o pierdere pentru FCSB plecarea lui Adrian Şut?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Jumătate de ţară, sub nămeţi. Zeci de localități izolate, școli închise și oameni blocaţi cu maşina în nămeți
Observator
Jumătate de ţară, sub nămeţi. Zeci de localități izolate, școli închise și oameni blocaţi cu maşina în nămeți
Turcii au venit după Elias Charalambous înainte de FCSB – Beşiktaş! Ce s-a întâmplat la antrenamentul campioanei. Foto
Fanatik.ro
Turcii au venit după Elias Charalambous înainte de FCSB – Beşiktaş! Ce s-a întâmplat la antrenamentul campioanei. Foto
14:13
Inter, în negocieri pentru vânzarea unui jucător în Premier League. Cât cere echipa lui Cristi Chivu
14:03
Programul etapei a 23-a din Liga 1. Când se dispută derby-ul FCSB – CFR Cluj
13:26
Luptă în doi pentru transferul lui Radu Drăgușin! Anunțul lui Florin Manea: “Suntem în negocieri”
13:05
AI-ul schimbă fotbalul! Toți jucătorii de la Cupa Mondială vor avea propriul avatar 3D
12:59
Motivul pentru care Dinamo a renunţat la transferul atacantului român care marchează “la foc automat”!
12:58
FCSB – Beșitkaș LIVE TEXT (16:00). Campioana își dispută unicul amical din Antalya
Vezi toate știrile
1 Mirel Rădoi revine pe bancă! Lovitură de proporții dată de fostul tehnician al Craiovei 2 Gigi Becali face transferul iernii în fotbalul românesc. Adrian Şut pleacă de la FCSB 3 Scandal la aeroport la plecarea lui Adrian Şut din Antalya: “A fost o onoare să joc pentru FCSB” 4 Gigi Becali a anunţat transferul iernii în Liga 1! Salariul e uriaş. Toate detaliile mutării 5 Gigi Becali a anunţat preţul real cu care l-a vândut pe Adrian Şut! 6 Nicolae Stanciu, mesaj în miez de noapte după ce a ratat un penalty în minutul 90+9 în AC Milan – Genoa
Citește și
Cele mai citite
Mama din Dorohoi a jucătorului naţionalei României a surprins în Antalya. I-a băgat în şedinţă pe Andrei Nicolescu şi CureleaMama din Dorohoi a jucătorului naţionalei României a surprins în Antalya. I-a băgat în şedinţă pe Andrei Nicolescu şi Curelea
Cine este Cristina Răduț, viitoarea soţie a lui Ștefan Baiaram. Meseria incredibilă pe care o practicăCine este Cristina Răduț, viitoarea soţie a lui Ștefan Baiaram. Meseria incredibilă pe care o practică
Răsturnare de situaţie în divorţul lui Ilie Năstase de soţia lui, Ioana! Anunţul fostului mare tenismen românRăsturnare de situaţie în divorţul lui Ilie Năstase de soţia lui, Ioana! Anunţul fostului mare tenismen român
Anunț șoc făcut de nepotul lui Ion Țiriac după tragedia din Crans-Montana: “Odihnește-te în pace, frate!”Anunț șoc făcut de nepotul lui Ion Țiriac după tragedia din Crans-Montana: “Odihnește-te în pace, frate!”