Ştefan Baiaram a spus unde vrea să se transfere de la Universitatea Craiova! - Antena Sport

Ştefan Baiaram (23 de ani) visează să ia titlul cu Universitatea Craiova, apoi să prindă un transfer bun în străinătate.
Vedeta oltenilor şi-ar dori să joace în LaLiga. Baiaram a înscris 6 goluri şi a dat 4 assist-uri în cele 20 de partide în care a jucat, în acest sezon, pentru Universitatea Craiova. A înscris şi 4 goluri în 11 meciuri în Conference League.
Ştefan Baiaram: “În Spania îmi doresc să plec”
“Îmi doresc să iau titlul cu Craiova în acest an şi, după, îmi doresc să plec. În Spania îmi doresc să plec, e campionatul meu preferat”, a declarat Ştefan Baiaram în exclusivitate pentru AntenaSport.
Cotat la 4.5 milioane de euro de către site-ul de specialitate transfermarkt.com, Baiaram mai are contract cu Universitatea Craiova până în vara lui 2028. Baiaram a jucat în două meciuri pentru naţionala României, marcând şi un gol, în victoria cu 7-1 a tricolorilor cu San Marino.
Universitatea Craiova a încheiat 2025 pe primul loc. Oltenii au 40 de puncte, cu unul peste Rapid şi cu două peste Botoşani şi Dinamo, echipele aflate pe locurile 3 şi 4 în campionat. După pauza de iarnă, pentru Baiaram şi Craiova urmează dueluri cu Petrolul, Botoşani şi Farul. Craiova a “spulberat-o” pe Csikszereda în ultimul ei meci oficial din 2025, învingând-o cu 5-0. Oltenii au profitat de paşii greşiţi făcuţi de contracandidate, terminând anul pe primul loc.
