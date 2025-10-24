Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Ștefan Baiaram, comparat cu Louis Munteanu după scandalul cu Mirel Rădoi: „Aceleași probleme” - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Ștefan Baiaram, comparat cu Louis Munteanu după scandalul cu Mirel Rădoi: „Aceleași probleme”

Ștefan Baiaram, comparat cu Louis Munteanu după scandalul cu Mirel Rădoi: „Aceleași probleme”

Publicat: 24 octombrie 2025, 18:37

Comentarii
Ștefan Baiaram, comparat cu Louis Munteanu după scandalul cu Mirel Rădoi: Aceleași probleme”

Profimedia

Ștefan Baiaram a fost comparat cu Louis Munteanu, după scandalul cu Mirel Rădoi. Florin Prunea a analizat situația mijlocașului Universității Craiova, după ce a fost lăsat în afara lotului la meciul cu Noah.  

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Ștefan Baiaram a fost anunțat de Mirel Rădoi că va fi rezervă în duelul din Conference League, încheiat cu scorul de 1-1. Mijlocașul a fost extrem de nemulțumit de decizia antrenorului, astfel că a privit din tribune duelul cu armenii. 

Ștefan Baiaram, comparat cu Louis Munteanu după scandalul cu Mirel Rădoi 

Florin Prunea a remarcat faptul că și Louis Munteanu a trecut prin astfel de situații, după transferul ratat din vară. Atacantul a refuzat să facă deplasarea la Galați pentru duelul cu Oțelul din etapa a 7-a din Liga 1.  

Fostul portar nu se aștepta ca Baiaram să aibă astfel de reacții, mărturisind că Universitatea Craiova dă impresia că se „autodistruge”.  

„Mă surprinde scăderea jucătorilor de la Craiova. Anzor a făcut o partidă bună, cred eu. Când a fost băgat în teren chiar a jucat bine. Băluță e într-o scădere. Căderea asta a lui Baiaram este pentru mine inexplicabilă. 

Reclamă
Reclamă

Mă uit în oglindă și îl văd pe el și pe Louis Munteanu, aceleași probleme, transferuri care nu au fost făcute și căderea aceasta a lor. Munteanu e un alt jucător, dar pe Baiaram îl știam un băiat mai liniștit, dar uite că nu este chiar așa. 

Craiova lasă impresia că se autodistruge din interior. Așa de bună a fost atmosfera la echipa asta și se degradează pe zi ce trece. Nu am crezut că se poate întâmpla așa ceva. Nu trebuie să fii specialist ca să îți dai seama că acolo sunt probleme”, a declarat Florin Prunea, conform digisport.ro. 

Răsturnare de situaţie în cazul tinerilor morţi în Harghita. O nouă ipoteză luată în calcul de anchetatoriRăsturnare de situaţie în cazul tinerilor morţi în Harghita. O nouă ipoteză luată în calcul de anchetatori
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ce va face FCSB cu Bologna după umilinţa din campionat cu Metaloglobus?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Momentul impactului când camionul se răstoarnă peste o maşină în Iaşi. Moartea a venit într-o secundă
Observator
Momentul impactului când camionul se răstoarnă peste o maşină în Iaşi. Moartea a venit într-o secundă
Ioan Pavel, umilit de stat înainte să moară în accidentul aviatic. Povestea milioanelor blocate de un funcționar neglijent
Fanatik.ro
Ioan Pavel, umilit de stat înainte să moară în accidentul aviatic. Povestea milioanelor blocate de un funcționar neglijent
19:32
Csikszereda – Petrolul 1-1. Ciucanii au ratat un penalty în minutul 90
19:14
Obiceiurile speciale ale lui Erling Haaland: „Oamenii văd mereu meciurile și golurile, dar nu și partea asta”
19:08
EXCLUSIVMarius Niculae, reacţie suprinzătoare după ce “câinii” au fost învinşi de Rapid: “E mai bine pentru Dinamo”
18:51
EXCLUSIV“Putem să batem Bosnia?” Răspunsul lui Marius Niculae înaintea meciului crucial al naţionalei
18:50
FC Argeș – Dinamo LIVE TEXT (20:30). „Câinii” țintesc victoria în duelul încins de la Mioveni. Echipele de start
18:15
Max Verstappen, anunț despre lupta la titlu înaintea MP al Mexicului: „Toată lumea credea că McLaren va câștiga cu ușurință”
Vezi toate știrile
1 Mutu refuză să fie comparat cu Chivu: “Când duceam Rapid în play-off, nu întrebaţi de ce eu sunt acolo și el la Inter Unde16?” 2 UEFA a explicat în premieră de ce a șters Cupa Campionilor din dreptul lui FCSB. Cum a revenit la Steaua trofeul 3 Rupt de beat, un căpitan de la o echipă din România a făcut accident la ora 4.16 dimineaţa. Cum l-au găsit poliţiştii 4 Jucătorii făcuţi praf de Gigi Becali după înfrângerea cu Bologna! Cine e principalul vinovat: “A pierdut meciul” 5 Dinamo vrea să dea marea lovitură! Ce fotbalist de la Steaua vrea să transfere 6 Gigi Becali a dezvăluit marele regret de la FCSB: “I-am dat salariu ca prostul. E un pariu pierdut”
Citește și
Cele mai citite
Andrea Mandorlini, dat afară de la CFR Cluj. Înlocuit cu nume sonor din “Generaţia de Aur”Andrea Mandorlini, dat afară de la CFR Cluj. Înlocuit cu nume sonor din “Generaţia de Aur”
Şi Dan Petrescu a intrat pe lista lui Mureşan. Se bate cu un alt component al “Generaţiei de Aur” pentru banca CFR-uluiŞi Dan Petrescu a intrat pe lista lui Mureşan. Se bate cu un alt component al “Generaţiei de Aur” pentru banca CFR-ului
„Îi vom da”. Gigi Becali, revoluție totală la FCSB. Jucătorii la care e gata să renunțe, după eșecul cu Metaloglobus„Îi vom da”. Gigi Becali, revoluție totală la FCSB. Jucătorii la care e gata să renunțe, după eșecul cu Metaloglobus
Solicitare făcută UEFA pentru excluderea FCSB-ului din competiţii europeneSolicitare făcută UEFA pentru excluderea FCSB-ului din competiţii europene