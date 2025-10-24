Ștefan Baiaram, comparat cu Louis Munteanu după scandalul cu Mirel Rădoi: „Aceleași probleme” - Antena Sport

Ștefan Baiaram a fost comparat cu Louis Munteanu, după scandalul cu Mirel Rădoi. Florin Prunea a analizat situația mijlocașului Universității Craiova, după ce a fost lăsat în afara lotului la meciul cu Noah.
Ștefan Baiaram a fost anunțat de Mirel Rădoi că va fi rezervă în duelul din Conference League, încheiat cu scorul de 1-1. Mijlocașul a fost extrem de nemulțumit de decizia antrenorului, astfel că a privit din tribune duelul cu armenii.
Ștefan Baiaram, comparat cu Louis Munteanu după scandalul cu Mirel Rădoi
Florin Prunea a remarcat faptul că și Louis Munteanu a trecut prin astfel de situații, după transferul ratat din vară. Atacantul a refuzat să facă deplasarea la Galați pentru duelul cu Oțelul din etapa a 7-a din Liga 1.
Fostul portar nu se aștepta ca Baiaram să aibă astfel de reacții, mărturisind că Universitatea Craiova dă impresia că se „autodistruge”.
„Mă surprinde scăderea jucătorilor de la Craiova. Anzor a făcut o partidă bună, cred eu. Când a fost băgat în teren chiar a jucat bine. Băluță e într-o scădere. Căderea asta a lui Baiaram este pentru mine inexplicabilă.
Mă uit în oglindă și îl văd pe el și pe Louis Munteanu, aceleași probleme, transferuri care nu au fost făcute și căderea aceasta a lor. Munteanu e un alt jucător, dar pe Baiaram îl știam un băiat mai liniștit, dar uite că nu este chiar așa.
Craiova lasă impresia că se autodistruge din interior. Așa de bună a fost atmosfera la echipa asta și se degradează pe zi ce trece. Nu am crezut că se poate întâmpla așa ceva. Nu trebuie să fii specialist ca să îți dai seama că acolo sunt probleme”, a declarat Florin Prunea, conform digisport.ro.
- Csikszereda – Petrolul 1-1. Ciucanii au ratat un penalty în minutul 90
- Marius Niculae, reacţie suprinzătoare după ce “câinii” au fost învinşi de Rapid: “E mai bine pentru Dinamo”
- FC Argeș – Dinamo LIVE TEXT (20:30). „Câinii” țintesc victoria în duelul încins de la Mioveni. Echipele de start
- Ultimele detalii despre starea lui Andrei Borza. Anunțul oficial făcut de Rapid
- Gigi Becali l-a distrus iar pe Adrian Şut: “A ajuns star, nici nu conta. Am vrut să-l schimb în minutul 10”