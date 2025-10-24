Ștefan Baiaram, comparat cu Louis Munteanu după scandalul cu Mirel Rădoi: „Aceleași probleme” - Antena Sport

Ștefan Baiaram a fost comparat cu Louis Munteanu, după scandalul cu Mirel Rădoi. Florin Prunea a analizat situația mijlocașului Universității Craiova, după ce a fost lăsat în afara lotului la meciul cu Noah.

Ștefan Baiaram a fost anunțat de Mirel Rădoi că va fi rezervă în duelul din Conference League, încheiat cu scorul de 1-1. Mijlocașul a fost extrem de nemulțumit de decizia antrenorului, astfel că a privit din tribune duelul cu armenii.

Ștefan Baiaram, comparat cu Louis Munteanu după scandalul cu Mirel Rădoi

Florin Prunea a remarcat faptul că și Louis Munteanu a trecut prin astfel de situații, după transferul ratat din vară. Atacantul a refuzat să facă deplasarea la Galați pentru duelul cu Oțelul din etapa a 7-a din Liga 1.

Fostul portar nu se aștepta ca Baiaram să aibă astfel de reacții, mărturisind că Universitatea Craiova dă impresia că se „autodistruge”.

„Mă surprinde scăderea jucătorilor de la Craiova. Anzor a făcut o partidă bună, cred eu. Când a fost băgat în teren chiar a jucat bine. Băluță e într-o scădere. Căderea asta a lui Baiaram este pentru mine inexplicabilă.