Ștefan Baiaram, pus la punct după episodul cu suporterul lui Dinamo: „Nu trebuie să te iei la bătaie” - Antena Sport

Ștefan Baiaram, pus la punct după episodul cu suporterul lui Dinamo: „Nu trebuie să te iei la bătaie"

Ștefan Baiaram, pus la punct după episodul cu suporterul lui Dinamo: „Nu trebuie să te iei la bătaie"

Ștefan Baiaram, pus la punct după episodul cu suporterul lui Dinamo: „Nu trebuie să te iei la bătaie”

Daniel Işvanca Publicat: 10 februarie 2026, 17:55

Ștefan Baiaram, pus la punct după episodul cu suporterul lui Dinamo: Nu trebuie să te iei la bătaie”

Jucătorii de la Universitatea Craiova / SPORT PICTURES

Dinamo București și Universitatea Craiova au încheiat la egalitate pe Arena Națională, în ultimul meci al etapei cu numărul 26 din Liga 1. Oltenii și-au păstrat poziția de lider în clasament, după ce Assad Al Hamlawi a egalat cu o lovitură de cap.

Ștefan Baiaram a avut un episod aprins după fluierul final cu un suporter al celor de la Dinamo, însă Florentin Petre l-a pus imediat la punct pentru reacția sa.

Florentin Petre, sfat pentru Ștefan Baiaram

Scene reprobabile au avut loc luni seară pe Arena Națională, după finalul meciului dintre Dinamo și Universitatea Craiova. La ieșirea de pe teren, Ștefan Baiaram s-a înjurat și scuipat cu un suporter al lui Dinamo, iar starul oltenilor a fost luat la țintă de Mario Felgueiras.

Nici Florentin Petre nu a rămas indiferent după acel moment și a avut un sfat pentru cel mai important fotbalist al celor de la Universitatea Craiova.

„Gesturile astea trebuie echilibrate din momentul când tu ești fotbalist. Tu știi foarte bine că, mergând pe un stadion rival, lumea te înjură. Eu ce ar trebui să fac? Ce să fac? Să mă bat cu ei? Nu!

El trebuia să-și vadă de treaba lui, să meargă mai departe, pentru că nu este prima dată când îl scuipă sau îl înjură cineva. Și noi am făcut prin toate… Lucrurile astea trebuie gestionate. Din lucrurile astea trebuie să ieși cu fruntea sus, să fii mândru că ai reușit să treci de momentul ăla. Nu trebuie să te iei la bătaie sau să ai gesturi din astea!

Asta a fost gândirea lui în momentul ăla. Așa a gândit-o, ce pot să-i spui, dacă așa a considerat el… Pe lângă calitățile foarte bune pe care i le-a dat Dumnezeu, ar trebui un pic de echilibru și din punctul ăsta de vedere.

Eu spun că ar crește în valoare mult mai mult dacă ar fi liniștit și și-ar vedea de treaba lui. Și în ochii altor fani, nu numai cei ai Craiovei, pentru că este foarte important. Eu de ce n-am probleme dacă merg la un meci al FCSB-ului sau la un meci al unei rivale, merg în tribune și nu o să-mi spună nimeni niciodată nimic”, a declarat Florentin Petre, potrivit fanatik.ro.

