Ștefan Baiaram, pus la punct după episodul cu suporterul lui Dinamo: „Nu trebuie să te iei la bătaie” - Antena Sport

Dinamo București și Universitatea Craiova au încheiat la egalitate pe Arena Națională, în ultimul meci al etapei cu numărul 26 din Liga 1. Oltenii și-au păstrat poziția de lider în clasament, după ce Assad Al Hamlawi a egalat cu o lovitură de cap.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Ștefan Baiaram a avut un episod aprins după fluierul final cu un suporter al celor de la Dinamo, însă Florentin Petre l-a pus imediat la punct pentru reacția sa.

Florentin Petre, sfat pentru Ștefan Baiaram

Scene reprobabile au avut loc luni seară pe Arena Națională, după finalul meciului dintre Dinamo și Universitatea Craiova. La ieșirea de pe teren, Ștefan Baiaram s-a înjurat și scuipat cu un suporter al lui Dinamo, iar starul oltenilor a fost luat la țintă de Mario Felgueiras.

Nici Florentin Petre nu a rămas indiferent după acel moment și a avut un sfat pentru cel mai important fotbalist al celor de la Universitatea Craiova.

„Gesturile astea trebuie echilibrate din momentul când tu ești fotbalist. Tu știi foarte bine că, mergând pe un stadion rival, lumea te înjură. Eu ce ar trebui să fac? Ce să fac? Să mă bat cu ei? Nu!