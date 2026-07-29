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Ştefan Târnovanu a ratat transferul! Clubul care îl dorea s-a reorientat şi a prezentat oficial noul portar

Bogdan Stănescu Publicat: 29 iulie 2026, 19:28

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Ştefan Târnovanu a ratat transferul! Clubul care îl dorea s-a reorientat şi a prezentat oficial noul portar

Ştefan Târnovanu, la un meci al FCSB-ului / Sport Pictures

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Ştefan Târnovanu (26 de ani) a ratat transferul la Gaziantep. Antrenorul român al echipei turce, Mirel Rădoi (45 de ani), îl dorea, dar Gaziantep s-a reorientat.

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În condiţiile în care clubul turc a obţinut ridicarea interdicţiei la transferuri, Gaziantep a obţinut semnătura portarului Kacper Tobiasz (23 de ani), de la Legia Varşovia, pe care l-a şi prezentat oficial.

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Tobiasz a fost adus ca jucător liber de contract. El e cotat la 700.000 de euro. Noul portar al lui Gaziantep a jucat 16 meciuri pentru naţionala U21 a Poloniei. Nu a debutat însă pentru naţionala mare.

 

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Ştefan Târnovanu are o clauză de reziliere de 5 milioane de euro. Cota de piaţă a portarului FCSB-ului a scăzut la 3 milioane de euro, după ce în trecut era evaluat la 5 milioane de euro.

Târnovanu a fost scos din poartă de Gigi Becali sezonul trecut, pentru a fi introdus un portar pentru regula U21, Matei Popa. Târnovanu a revenit în poarta FCSB-ului în acest sezon, dar Gigi Becali l-a criticat pentru prestaţia lui de la meciul tur cu Auda, 2-3.

„E problema lui, cariera lui, viaţa lui. (n.r. de Târnovanu) E tot timpul cu gândul la transfer, dar o să se transfere când îi expiră contractul. Eu, de exemplu, nu mă mai bazez pe el, dar nu mă bag la portari. Dacă ei mă întreabă ‘Nea Gigi, ce zici’, eu spun că orice om care greşeşte trebuie să plătească. Trebuie să dai şansă la celălalt portar, că dacă mai face 2-3 gafe din astea…

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N-ai cum, te nenoroceşte. Poate crede că dacă joacă aşa, îi dau drumul. ‘Joc la mişto, în lehamite’. N-ai avut nicio ofertă, bă, ce vrei, să îţi dau drumul pe gratis?”, declara Gigi Becali pentru primasport.ro.

Sezonul trecut Ştefan Târnovanu i-a transmis direct lui Gigi Becali că vrea să plece de la FCSB.

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