Sinaia devine capitala vitezei: 89 de piloți și mașini spectaculoase la startul Trofeului Sinaia 2026

Sinaia se pregătește din nou să devină epicentrul motorsportului românesc, odată cu desfășurarea uneia dintre cele mai spectaculoase etape din Campionatul Național de Viteză în Coastă, care va aduce la start nu mai puțin de 89 de piloți de top.

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Evenimentul transformă, ca în fiecare an, orașul de la poalele Bucegilor într-o veritabilă arenă a vitezei, unde mii de spectatori se adună pentru a vedea la lucru unele dintre cele mai impresionante mașini de competiție din România și din străinătate, Sinaia fiind singura etapă din campionat a cărui traseu este exclusiv urban.

Publicul va putea admira modele spectaculoase precum Ferrari 488 Challenge, un Tesla de 1.000 de cai putere, dar și un Porsche 911 Turbo, alături de numeroase alte automobile unice în motorsportul românesc. Peste 15.000 de spectatori sunt așteptați de-a lungul celor două zile de competiție.

Trofeul Sinaia este una dintre cele mai vechi și mai prestigioase competiții de profil din România. Primele ediții ale curselor de pe Drumul Regal datează din perioada interbelică, din perioada regelui Carol, când Sinaia era deja un punct de atracție pentru pasionații de automobilism, legende precum Marin Dumitrescu sau Petre Cristea scriind istorie pe acest traseu.

Unul dintre numele centrale ale ediției din acest an este Jerome France, pilot originar din Franța, dar stabilit în România de peste două decenii. Acesta are șansa de a scrie istorie în competiție, fiind foarte aproape de o performanță unică: trei victorii consecutive la Trofeul Sinaia.