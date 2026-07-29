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Marius Croitoru şi Alexandru Paşcanu şi-au aflat pedepsele, după ce au fost eliminaţi în Botoşani – Rapid 1-1

Viviana Moraru Publicat: 29 iulie 2026, 18:50

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Marius Croitoru şi Alexandru Paşcanu şi-au aflat pedepsele, după ce au fost eliminaţi în Botoşani – Rapid 1-1

Marius Croitoru, în timpul unui meci la Botoşani/ Sport Pictures

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Comisia de Disciplină a Federaţiei Române de Fotbal l-a sancţionat, miercuri, pe antrenorul formaţiei FC Botoşani, Marius Croitoru, cu două etape de suspendare şi 720 de lei penalitate sportivă după eliminarea din partida cu FC Rapid din etapa a 2-a a Ligii 1.

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„În temeiul art. 53.2 din RD, se sancţionează antrenorul Croitoru Marius Marian cu suspendare pentru două meciuri şi penalitate sportivă de 720 lei”, se menţionează în soluţia comisiei publicată pe site-ul oficial al Ligii Profesioniste de Fotbal.

Marius Croitoru şi Alexandru Paşcanu şi-au aflat pedepsele, după ce au fost eliminaţi în Botoşani – Rapid 1-1

Marius Croitoru a văzut direct cartonaşul roşu de la arbitrul Marian Barbu pe finalul partidei, după ce Botoşani a primit un penalty acordat cu ajutorul VAR-ului. Lovitura de la punctul cu var a fost repetată, fiind transformată în cele din urmă de Sebastian Mailat în minutul 90+1.

Alexandru Paşcanu a fost cel care a comis penalty-ul, fiind eliminat ulterior. Fundaşul central a primit doar o etapă de suspendare pentru ţinerea lui Andrei Dumiter din careu, urmând să rateze duelul din runda următoare cu CFR Cluj.

Eliminaţi de pe teren, următorii jucători au fost sancţionaţi astfel: Ricardo Manuel Pinho (FC Argeş) – 3 meciuri suspendare şi penalitate sportivă de 5.000 lei, Din Alomerovic (UTA) – 2 meciuri şi 5.000 de lei, Ion Cărăruş (Corvinul Hunedoara) – 2 meciuri şi 3.000 de lei, Mihai Alexandru Roman (FC Voluntari) – 2 meciuri şi 3.000 de lei, Alexandru Paşcanu – 1 meci şi 740 de lei, Juraj Badelj (Universitatea Craiova) – 1 meci şi 740 lei.

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De asemenea, cluburile Petrolul Ploieşti şi Dinamo Bucureşti au fost sancţionate cu avertisment de Comisia de Disciplină a FRF în urma incidentelor provocare de suporterii proprii.

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