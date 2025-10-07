Surpriză mare în turul doi la Wuhan! Mirra Andreeva, eliminată după un meci de peste trei ore - Antena Sport

Închide meniul
Surpriză mare în turul doi la Wuhan! Mirra Andreeva, eliminată după un meci de peste trei ore

Daniel Işvanca Publicat: 7 octombrie 2025, 19:58

Mirra Andreeva / Getty Images

După ce Sorana Cîrstea a profitat de abandonul Jelenei Ostapenko, o altă surpriză uriașă a avut loc în turul al doilea al turneului WTA de la Wuhan. Mirra Andreeva, una dintre marile favorite la câștigarea competiției, a fost eliminată.

Rusoaica în vârstă de 18 ani a cedat în mod surprinzător în fața unei jucătoarea din afara top 50 WTA, la capătul unui meci ce a avut o durată de peste trei ore.

Mirra Andreeva, eliminată în turul doi la Wuhan

Laura Siegemund, jucătoarea clasată pe locul 57 în ierarhia mondială, a produs una dintre cele mai mari surprize din turul al doilea de la Wuhan. Sportiva din Germania a eliminat una dintre marile favorite.
Aceasta a câștigat în trei seturi disputa cu Mirra Andreeva (cap de serie numărul cinci), scor (4)6-7, 6-3, 6-3, în urma unui meci ce a durat nu mai puțin de trei ore și două minute.
În turul următor, Laura Siegemund va da piept cu câștigătoarea duelului dintre Magdalena Frech (53 WTA) și Karolina Muchova, ocupanta locului 22 mondial.
Wuhan Open 2025 este un turneu din categoria WTA 1000, ce se desfășoară în perioada 6-12 octombrie. Acesta se joacă pe suprafață hard și este dotat cu premii totale în valoare de $3,654,963. Campioana de anul trecut este Aryna Sabalenka.
1 EXCLUSIVImaginile dezastrului pe Arena Națională. Acoperişul a cedat, iar gazonul riscă să fie inundat! 2 Gică Hagi negociază revenirea pe bancă! Unde ar putea antrena “Regele” 3 Gigi Becali, cucerit de un fotbalist de la FCSB: “Avem un jucător de pe altă planetă” 4 “Revine Florinel Coman la FCSB?” Anunţul lui Gigi Becali, după ce “Mbappe” a fost prezent la FCSB – Universitatea Craiova 1-0 5 Valeriu Iftime i-a atacat pe Gigi Becali şi Elias Charalambous: “Străinii se uită ca la nişte sălbatici” 6 “Suntem legaţi”. Sorin Cârţu, discurs furibund după ce Universitatea Craiova a pierdut cu FCSB: “E incredibil, nu mai înţeleg!”
