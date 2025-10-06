Gigi Becali, cucerit de un fotbalist de la FCSB: "Avem un jucător de pe altă planetă" - Antena Sport

Închide meniul
Gigi Becali, cucerit de un fotbalist de la FCSB: "Avem un jucător de pe altă planetă"

Gigi Becali, cucerit de un fotbalist de la FCSB: "Avem un jucător de pe altă planetă"

Gigi Becali, cucerit de un fotbalist de la FCSB: “Avem un jucător de pe altă planetă”

Publicat: 6 octombrie 2025, 9:25

Gigi Becali, cucerit de un fotbalist de la FCSB: Avem un jucător de pe altă planetă

Gigi Becali, în timpul unui interviu - Sport Pictues

FCSB a învins-o pe Universitatea Craiova cu 1-0, iar singurul gol al partidei a fost marcat de Florin Tănase, cel care le-a adus roş-albaştrilor toate victoriile din acest sezon de Liga 1.

Chiar şi aşa, Gigi Becali a fost impresionat de alt jucător. Este vorba de Juri Cisotti. Mijlocaşul de 32 de ani cotat la 800.000 de euro a avut încă o evoluţie remarcabilă, chiar dacă nu a avut nicio reuşită pe tabelă.

Gigi Becali: “Juri Cisotti e de pe altă planetă”

“În prima repriză, nu mi-a plăcut de Tănase, că pierdea dueluri. Nici de el, nici de Șut, nici de Olaru, nici de Bîrligea. Nu mi-au plăcut. În a doua, Tănase a fost dezinvolt.

Avem un jucător de pe altă planetă, pe Cisotti. Am zis să nu-l mai laud, că după aia pică iar. Nu mi-au plăcut Alibec și Thiam. Măcar aleargă, fă presing. Nu mai dăm golul 2, dar măcar aleargă. Mi-a fost teamă pe final.

Pe Pantea l-am scos că avea galben. Mi-a fost frică că va fi băgat Baiaram în meci, face o fentă și intră Pantea întârziat și ia al doilea galben”, a spus Becali, citat de primasport.ro.

În acest sezon, Juri Cisotti a marcat trei goluri şi a oferit cinci pase decisive, în cele 21 de meciuri adunate în toate competiţiile pentru FCSB.

