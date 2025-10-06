"Revine Florinel Coman la FCSB?" Anunţul lui Gigi Becali, după ce "Mbappe" a fost prezent la FCSB - Universitatea Craiova 1-0 - Antena Sport

Închide meniul
"Revine Florinel Coman la FCSB?" Anunţul lui Gigi Becali, după ce "Mbappe" a fost prezent la FCSB - Universitatea Craiova 1-0

Home | Fotbal | Liga 1 | “Revine Florinel Coman la FCSB?” Anunţul lui Gigi Becali, după ce “Mbappe” a fost prezent la FCSB – Universitatea Craiova 1-0

“Revine Florinel Coman la FCSB?” Anunţul lui Gigi Becali, după ce “Mbappe” a fost prezent la FCSB – Universitatea Craiova 1-0

Publicat: 6 octombrie 2025, 13:09

Revine Florinel Coman la FCSB? Anunţul lui Gigi Becali, după ce Mbappe a fost prezent la FCSB – Universitatea Craiova 1-0

Florinel Coman şi Gigi Becali/ Colaj Profimedia

Gigi Becali a fost întrebat dacă Florinel Coman va reveni la FCSB în pauza de iarnă şi a oferit un răspuns clar. Patronul campioanei a dezvăluit că “Mbappe de România” şi-a dorit să joace din nou la formaţia campioană.

Totuşi, Becali l-a sfătuit pe Coman să rămână în Qatar pentru cele şase milioane de euro pe care le mai are de încasat, până la finalul contractului cu Al Gharafa.

“Revine Florinel Coman la FCSB?” Anunţul lui Gigi Becali

Gigi Becali a transmis şi faptul că Florinel Coman a fost prezent la derby-ul dintre FCSB şi Universitatea Craiova deoarece se confrunta cu probleme medicale la sosirea în România. Patronul campioanei i-a trimis fostului său jucător o asistentă pentru ca el să se recupereze.

“(Revine Florinel Coman?) Nu cred, eu i-am dat un sfat…banii se fac greu, ai de luat la final 6 milioane. Mai ai vreun milion jumate-două, ia banii, strânge din dinţi, ia banii pentru familia ta. Lasă fotbalul. El voia să vină, dar i-am zis băi, uită-te la mine, în ochii mei, să te intereseze banii, nu fotbalul.

Pentru copilul tău şi nevasta ta stai şi suferă. Ieri a venit că era în aeroport şi-l durea capul, am trimis o asistentă şi i-a făcut o injecţie, în trei ore era ca nou. Îi dai să mănânce copilului tău fotbal? Ia-ţi banii! Dacă după trei ani, ai luat şase milioane, vii la mine şi-ţi dau 600.000 de euro pe an. Cum am făcut cu Tănase, a luat un milion. I-a luat omul din calificări. I-a câştigat pe munca lui, îi dau 30.000 de euro pe lună. Prin bonusuri, poate ajunge la un milion”, a declarat Gigi Becali, conform fanatik.ro.

Florinel Coman a revenit la Al Gharafa în vară, după ce i-a expirat împrumutul la Cagliari. Internaţionalul român de 27 de ani mai are contract cu formaţia din Qatar până în 2027, iar în acest sezon, el a bifat patru meciuri, în toate competiţiile, în care a reuşit să marcheze două goluri şi să ofere o pasă decisivă.

