Selecţionerul României, George Buricea, şi-a aflat pedeapsa după incidentul şocant cu propriul jucător - Antena Sport

Selecţionerul naţionalei României de handbal, George Buricea (46 de ani), care este şi antrenorul Politehnicii Timişoara, a fost suspendat 6 meciuri şi amendat cu 5.000 de lei după incidentul şocant în care a fost implicat cu jucătorul său de la echipa bănăţeană, Zoran Nikolic.
Atât Buricea, cât şi Nikolic au negat că jucătorul ar fi fost lovit de antrenor. Modul în care Buricea şi-a certat însă jucătorul i-au adus acestuia o sancţiune considerabilă.
George Buricea, suspendat 6 etape şi amendat cu 5.000 de lei
“În legătură cu raportul suplimentar al observatorului delegat la jocul din cadrul competiției Liga Națională – masculină, Etapa 5, dintre echipele C.S.M. VASLUI – S.C.M. POLITEHNICA TIMIȘOARA, din data de 04.10.2025, de la Vaslui, Comisia, analizând documentele prezentate, stabilește:
– sancționarea domnului BURICEA George Ionuț (S.C.M. POLITEHNICA TIMIȘOARA) cu suspendare din activitatea handbalistică pentru 6 (șase) jocuri, începând cu data de 08.10.2025 și penalitate pecuniară în cuantum de 5.000 (cinci mii) lei, dată limită de achitare 06.11.2025 pentru bruscarea propriului jucător, conform art. 45.4 lit. b) Punct 1 și 2, coroborat cu art. 45.5 cu aplicarea art. 36.1 lit. k) din Regulamentul disciplinar al FRH, sezonul competițional 2025 – 2026 (o altă abatere săvârșită la data de 11.02.2025)”, a transmis Federaţia Română de Handbal, într-un comunicat.
George Buricea trebuie să achite amenda de 5.000 de lei până pe 6 noiembrie. Atât suspendarea, cât şi amenda primite de Buricea sunt cele mai mari de până acum din prima ligă de handbal masculină.
Suspendarea lui Buricea va intra în vigoare la meciul Politehnicii Timişoara cu CSM Constanţa. Buricea va mai rata partidele cu “U” Cluj, Buzău, Dinamo București, CSM Sighișoara și Potaissa Turda.
George Buricea nega vehement că şi-ar fi lovit jucătorul
Antrenorul Politehnicii Timişoara şi selecţionerul echipei naţionale, George Buricea, a negat vehement că şi-ar fi lovit propriul jucător, pe Zoran Nikolic, după incidentul din timpul meciului CSM Vaslui – Politehnica Timişoara 28-27.
“Era nervos că arbitrul a dat o decizie împotriva noastră. Eu i-am zis să tacă din gură pentru că vorbea pe un ton foarte ridicat. Iar eu l-am împins şi i-am spus ‘Stai dracu jos’ ca să nu primim două minute la bancă. Asta a fost absolut tot, nimeni nu a dat niciun pumn nimănui.
Suntem la seniori, nu la juniori, dacă îi dai un pumn unui senior, îţi dă şi el un pumn. M-a deranjat enorm că s-a spus că l-am lovit. El a plecat şi s-a aşezat pe scaun, asta a declarat şi el după joc pentru observatorul de joc. Ăsta este purul adevăr, nimeni nu s-a bătut cu nimeni. De la un ton ridicat la a ne bate, e o diferenţă de la cer la pământ.
O să vedem şi raportul observatorului de joc, unde sunt declaraţiile mele şi ale jucătorului şi purul adevăr şi sper să nu se întâmple nimic pentru că nu a fost nimic wow. Ei mi-au cerut părerea. Cei de la Comisii m-au sunat şi în urma materialelor video vor lua o decizie”, declara George Buricea, în exclusivitate pentru Antena Sport.
