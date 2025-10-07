Selecţionerul României, George Buricea, şi-a aflat pedeapsa după incidentul şocant cu propriul jucător - Antena Sport

Selecţionerul naţionalei României de handbal, George Buricea (46 de ani), care este şi antrenorul Politehnicii Timişoara, a fost suspendat 6 meciuri şi amendat cu 5.000 de lei după incidentul şocant în care a fost implicat cu jucătorul său de la echipa bănăţeană, Zoran Nikolic.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Atât Buricea, cât şi Nikolic au negat că jucătorul ar fi fost lovit de antrenor. Modul în care Buricea şi-a certat însă jucătorul i-au adus acestuia o sancţiune considerabilă.

George Buricea, suspendat 6 etape şi amendat cu 5.000 de lei

“În legătură cu raportul suplimentar al observatorului delegat la jocul din cadrul competiției Liga Națională – masculină, Etapa 5, dintre echipele C.S.M. VASLUI – S.C.M. POLITEHNICA TIMIȘOARA, din data de 04.10.2025, de la Vaslui, Comisia, analizând documentele prezentate, stabilește:

– sancționarea domnului BURICEA George Ionuț (S.C.M. POLITEHNICA TIMIȘOARA) cu suspendare din activitatea handbalistică pentru 6 (șase) jocuri, începând cu data de 08.10.2025 și penalitate pecuniară în cuantum de 5.000 (cinci mii) lei, dată limită de achitare 06.11.2025 pentru bruscarea propriului jucător, conform art. 45.4 lit. b) Punct 1 și 2, coroborat cu art. 45.5 cu aplicarea art. 36.1 lit. k) din Regulamentul disciplinar al FRH, sezonul competițional 2025 – 2026 (o altă abatere săvârșită la data de 11.02.2025)”, a transmis Federaţia Română de Handbal, într-un comunicat.

George Buricea trebuie să achite amenda de 5.000 de lei până pe 6 noiembrie. Atât suspendarea, cât şi amenda primite de Buricea sunt cele mai mari de până acum din prima ligă de handbal masculină.