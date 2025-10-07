Neluțu Varga, anunțul momentului cu privire la transferul lui Hakim Ziyech - Antena Sport

CFR Cluj a încercat să dea o nouă lovitură de proporții pe piața transferurilor, după ce i-a adus în Gruia pe Kurt Zouma, Marcus Coco și Islam Slimani. Neluțu Varga a încercat să-l aducă sub comanda lui Andrea Mandorlini pe Hakim Ziyech.

Fotbalistul marocan este liber de contract după despărțirea de Al-Duhail și s-a aflat în negocieri avansate cu formația din Gruia. În cele din urmă, nu s-a ajuns la un consens și acesta nu va ajunge la CFR.

A picat transferul lui Hakim Ziyech la CFR Cluj

Aducerea lui Kurt Zouma a crescut nivelul Ligii 1 din punct de vedere al notorietății, iar Neluțu Varga a vrut să dea o altă lovitură de proporții pe piața transferurilor.

Hakim Ziyech s-a aflat în negocieri avansate cu CFR și fotbalistul ar fi trebuit să ajungă zilele acestea la Cluj-Napoca pentru a semna cu câștigătoarea Cupei României.

Din cauza unor probleme medicale pe care le are fotbalistul, transferul a picat, lucru confirmat chiar de finanțatorul ardelenilor. Chiar dacă mutarea nu s-a concretizat, Varga a avut doar cuvinte de laudă la adresa marocanului.