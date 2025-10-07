LeBron James a anunţat "decizia deciziilor". Toată lumea se temea de retragere - Antena Sport

Mult aşteptata „decizie” anunţată de LeBron James a venit. Înainte chiar şi de LeBron James, marca Hennessy, specializată în coniac, a luat iniţiativa pe reţelele sociale şi a anunţat semnarea unui contract cu mare jucător de baschet.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

„Decizia a fost luată, să toastăm pentru al 23-lea an”, a scris compania, preluând acelaşi videoclip pe care „Regele” James l-a distribuit luni.

Când toată lumea se aştepta să îşi anunţe retragerea, LeBron James a făcut publică o colaborare cu un brand de coniac

Câteva minute mai târziu, LeBron James a repostat pe X anunţul oficial al mărcii de coniac, folosind emoticoane glumeţe. O modalitate de a oficializa acest contract publicitar probabil foarte profitabil.

Mulţi fani ai NBA se temeau că jucătorul Los Angeles Lakers (40 de ani) îşi va anunţa retragerea la sfârşitul sezonului şi/sau planurile sale de viitor.

În mesajul său de luni, LeBron James făcea paralelă cu „The Decision” („Decizia”), celebra explicaţie a plecării sale în 2010 de la Cleveland la Miami, unde a câştigat două dintre cele patru titluri NBA.