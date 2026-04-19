Şumudică a trimis “săgeţi” înspre Gâlcă după conflictul cu Dobre şi s-a contrat cu Lupu: “Antrenorul plăteşte”

Marius Şumudică a criticat modul în care Costel Gâlcă a gestionat conflictul cu Alex Dobre, după declaraţiile acestuia. Dobre a spus că tactica aleasă de Gâlcă nu-l pune în valoare, iar Gâlcă a decis să îi ia banderola.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Conflictul e departe de a se fi stins. Jucătorul i-ar fi cerut impresarului să îi găsească echipă din vară, iar Gâlcă a decis să îl ţină pe bancă pe Dobre la derby-ul din deplasare cu Universitatea Craiova.

Şumudică e de părere că Gâlcă a exagerat în conflictul cu Alex Dobre

Marius Şumudică, ce a antrenat Rapidul în sezonul trecut, a susţinut că numai clubul are de suferit în urma acestui conflict. Iată dialogul în contradictoriu pe care l-a avut cu Dănuţ Lupu pe această temă, potrivit fanatik.ro:

Marius Șumudică: Ce câștigă Rapidul dacă Dobre a fost pedepsit? Eu aș juca cu el titular acum. Am nevoie de Dobre. Dobre și el a ajutat Rapidul, să nu uităm. Aș fi făcut altceva. L-aș fi mustrat în fața grupului. Am înțeles că și-a cerut deja scuze, a spus că acceptă amenzi. Gâlcă l-a pierdut pe Dobre! Nu există reconciliere

Dănuţ Lupu: Una e să înjuri un antrenor și alta e să apari la TV și să spui că antrenorul face tactica greșită