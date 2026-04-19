Şumudică a trimis “săgeţi” înspre Gâlcă după conflictul cu Dobre şi s-a contrat cu Lupu: “Antrenorul plăteşte”

Marius Şumudică a criticat modul în care Costel Gâlcă a gestionat conflictul cu Alex Dobre, după declaraţiile acestuia. Dobre a spus că tactica aleasă de Gâlcă nu-l pune în valoare, iar Gâlcă a decis să îi ia banderola.
Conflictul e departe de a se fi stins. Jucătorul i-ar fi cerut impresarului să îi găsească echipă din vară, iar Gâlcă a decis să îl ţină pe bancă pe Dobre la derby-ul din deplasare cu Universitatea Craiova.
Şumudică e de părere că Gâlcă a exagerat în conflictul cu Alex Dobre
Marius Şumudică, ce a antrenat Rapidul în sezonul trecut, a susţinut că numai clubul are de suferit în urma acestui conflict. Iată dialogul în contradictoriu pe care l-a avut cu Dănuţ Lupu pe această temă, potrivit fanatik.ro:
Marius Șumudică: Ce câștigă Rapidul dacă Dobre a fost pedepsit? Eu aș juca cu el titular acum. Am nevoie de Dobre. Dobre și el a ajutat Rapidul, să nu uităm. Aș fi făcut altceva. L-aș fi mustrat în fața grupului. Am înțeles că și-a cerut deja scuze, a spus că acceptă amenzi. Gâlcă l-a pierdut pe Dobre! Nu există reconciliere
Dănuţ Lupu: Una e să înjuri un antrenor și alta e să apari la TV și să spui că antrenorul face tactica greșită
Marius Şumudică: Eu am văzut declarația de la TV. Nu a spus că antrenorul face tactica greșită. El a spus ce simte pentru el
(…)
Dănuţ Lupu: De cinci etape e penibil Dobre
Marius Șumudică: E un jucător de echipă națională. Eu nu sunt avocatul lui Dobre. Eu chiar am avut un conflict cu el în Dubai. I-am spus: «Bă, băiatule, dacă nu sari la cap să dai în minge cu creasta aia, vin și îți dau gelul din borsetă. Ce te ferești? Îți strici freza?». I-am spus asta de față cu toți jucătorii. De atunci Dobre s-a schimbat
Dănuț Lupu: Îl cunoaștem toți pe Gâlcă. Oare a făcut de capul lui asta cu Dobre?
Marius Șumudică: Eu cred că da. Dobre este un bun al clubului. Antrenorii la Rapid sunt trecători, jucătorii rămân. Cel care plătește este antrenorul. Jucătorii rămân și pe ei se iau bani. E un produs vandabil Dobre. Doar Rapidul pierde după conflictul ăsta. E un produs bun. Lumea de afară citește
Dănuţ Lupu a transmis, recent, că, în locul lui Gâlcă, el nici nu l-ar mai fi primit la antrenamente pe Dobre, după acest scandal.
