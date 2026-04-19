Alex Dobre, OUT din primul 11 la Universitatea Craiova – Rapid. O nouă decizie radicală luată de Costel Gâlcă

Andrei Nicolae Publicat: 19 aprilie 2026, 13:24

Alexandru Dobre, la Rapid/ Sport Pictures

Costel Gâlcă a anunțat sâmbătă că Alex Dobre nu va mai fi căpitanul Rapidului după declarațiile date la finalul meciului cu FC Argeș, însă aceasta nu e singura decizie radicală luată de antrenorul giuleștenilor. Pe lângă faptul că i-a luat banderola, tehnicianul alb-vișiniilor nici nu îl va include în echipa de start pe Dobre la meciul “de foc” contra Universității Craiova.

Alex Dobre a fost în centrul unor tensiuni la Rapid în ultimele zile, după ce s-a întâmplat la partida încheiată cu scorul de 0-0 cu FC Argeș. Atunci când extrema dreaptă a fost schimbată de Costel Gâlcă în minutul 60, a avut o ieșire nervoasă și nu și-a salutat colegii, gestul fiind interpretat drept un semn de frustrare.

Continuă scandalul cu Alex Dobre. Jucătorul Rapidului, lăsat pe bancă de Gâlcă la meciul cu Univ. Craiova

Deși după meci a negat că acest lucru s-a întâmplat, nu a ezitat să spună că nu dă 100% din ce poate și din cauza tacticii antrenorului, Costel Gâlcă oferind la rândul său o replică destul de aspră. La primul antrenament desfășurat după meciul cu FC Argeș, Dobre și-a și cerut scuze, însă a fost avertizat de antrenorul său, care a spus că este ultima oară când acceptă o astfel de abatere.

Cu o zi înainte de partida cu Universitatea Craiova, Gâlcă a anunțat că Dobre nu va mai fi căpitanul echipei, iar în ziua meciului, fanatik.ro a anunțat că extrema giuleștenilor nu va fi nici măcar titular pe “Ion Oblemenco”. Conform sursei citate anterior, fotbalistul de 27 de ani va fi rezervă la derby-ul extrem de important cu oltenii, o altă pedeapsă impusă după ce s-a întâmplat în ultimele zile.

Partida dintre Univ. Craiova și Rapid e crucială pentru ambele formații. Cu o victorie, oltenii o egalează la puncte pe “U” Cluj, care s-a încurcat cu Dinamo, în timp ce trei puncte obținute de giuleșteni i-ar urca din nou pe locul 3, care care trimite la barajul de Conference League.

