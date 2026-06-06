Încă o plecare de la Dinamo. Jucătorul şi-a luat rămas bun: “A venit momentul. Plec recunoscător”

Încă o plecare de la Dinamo, după cea a lui Zeljko Kopic. Valentin Ţicu (25 de ani) şi-a luat rămas bun de la formaţia pentru care a evoluat timp de jumătate de sezon.
Fundaşul stânga a fost transferat de Dinamo în iarnă, fiind însă mai mult rezerva lui Raul Opruţ. Ţicu a bifat în total 203 minute pentru “câini”.
Încă o plecare de la Dinamo: Valentin Ţicu
Valentin Ţicu a semnat cu Dinamo un contract valabil pe şase luni, cu opţiune de prelungire pe încă trei sezoane. Şefii dinamovişti au decis să nu-l mai păstreze în lot pe fundaşul de 25 de ani.
Oficialii lui Dinamo anunţaseră despărţirea de Ţicu în urmă cu ceva timp, iar acum fundaşul a făcut totul oficial. El a postat un mesaj pe conturile de socializare, prin care le-a mulţumit celor de la Dinamo.
“A venit momentul să-mi iau rămas-bun de la Dinamo! Vreau să mulțumesc clubului, staff-ului, colegilor și tuturor celor ce au avut încredere în mine, cu atât mai mult că am ajuns aici după o accidentare, într-un moment dificil al carierei mele! Faptul ca am avut șansa să îmbrac acest tricou, va rămâne mereu special pentru mine!
După perioada dificilă, am muncit și mai mult pentru a reveni la cel mai bun nivel al meu și sunt convins că eram 100% pregătit să răsplătesc pe deplin încrederea acordată!
Plec recunoscător pentru oamenii pe care i-am cunoscut și pentru tot ce am trăit! Dar fotbalul merge înainte, iar eu sunt pregătit și extra motivat pentru ce urmează.
Va mulțumesc pentru tot si va doresc mult succes in continuare!“, a transmis Valentin Ţicu, pe Instagram.
Înainte să semneze cu Dinamo, Valentin Ţicu a evoluat doar la Petrolul, echipă unde a bifat 169 de meciuri. Fundaşul a suferit o accidentare gravă, care l-a ţinut departe de teren timp de un an şi jumătate, ulterior el semnând cu “câinii”.
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