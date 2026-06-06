Încă o plecare de la Dinamo. Jucătorul şi-a luat rămas bun: “A venit momentul. Plec recunoscător”

Încă o plecare de la Dinamo, după cea a lui Zeljko Kopic. Valentin Ţicu (25 de ani) şi-a luat rămas bun de la formaţia pentru care a evoluat timp de jumătate de sezon.

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Fundaşul stânga a fost transferat de Dinamo în iarnă, fiind însă mai mult rezerva lui Raul Opruţ. Ţicu a bifat în total 203 minute pentru “câini”.

Încă o plecare de la Dinamo: Valentin Ţicu

Valentin Ţicu a semnat cu Dinamo un contract valabil pe şase luni, cu opţiune de prelungire pe încă trei sezoane. Şefii dinamovişti au decis să nu-l mai păstreze în lot pe fundaşul de 25 de ani.

Oficialii lui Dinamo anunţaseră despărţirea de Ţicu în urmă cu ceva timp, iar acum fundaşul a făcut totul oficial. El a postat un mesaj pe conturile de socializare, prin care le-a mulţumit celor de la Dinamo.

“A venit momentul să-mi iau rămas-bun de la Dinamo! Vreau să mulțumesc clubului, staff-ului, colegilor și tuturor celor ce au avut încredere în mine, cu atât mai mult că am ajuns aici după o accidentare, într-un moment dificil al carierei mele! Faptul ca am avut șansa să îmbrac acest tricou, va rămâne mereu special pentru mine!