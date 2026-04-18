„Nu îl mai primeam nici la antrenament”. Reacție furibundă după ce a aflat cum l-a „pedepsit” Costel Gâlcă pe Alexandru Dobre

Viviana Moraru Publicat: 18 aprilie 2026, 16:12

Alex Dobre, după un meci la Rapid / Sport Pictures

Dănuț Lupu a oferit declarații, după ce a aflat cum l-a „pedepsit” Costel Gâlcă pe Alexandru Dobre, la Rapid. Antrenorul i-a luat banderola mijlocașului său, după reacția nervoasă avută de acesta în duelul cu FC Argeș, din etapa trecută (0-0).

După partida respectivă, Alexandru Dobre s-a plâns de faptul că tactica lui Costel Gâlcă nu-l ajută să dea cel mai bun randament pentru Rapid. Ca urmare, la conferința de presă premergătoare partidei cu Universitatea Craiova, Gâlcă a transmis că Dobre nu va mai fi căpitanul Rapidului.

Dănuț Lupu a transmis că măsura luată de Costel Gâlcă, după ultimele gesturi și declarații ale lui Alexandru Dobre, nu este suficientă. Fostul internațional a declarat că dacă ar fi fost în locul antrenorului giuleștenilor, nu l-ar fi primit nici la antrenament pe mijlocaș.

„Normal că la Universitatea Craiova cu Rapid îmi doresc să câștige Rapid, dar trebuie să recunoaștem că ei au prima șansă. Rapid vine și după conflictul care s-a întâmplat, din nefericire, între antrenor și Dobre. Să sperăm că vor reuși.

Eu cred că a avut declarația unui copil necopt care nu are experiența necesară. Nu cred că un jucător la 21 de ani poate da vina pe antrenor. E golgheterul echipei jucând în aceeași echipă. Nu a jucat la altă echipă în toamnă sau în primăvară. A jucat tot aici. Nu poți să declari că tactica antrenorului e proastă, atâta timp cât ești golgheter. Că joci penibil tu ultimele patru etape nu e devină nici antrenorul, nici coechipierii.

Eu am spus că nu îl mai primeam nici la antrenament. Eu, dacă eram antrenor, așa făceam. Nu poți să faci asta din postura de golgheter al unei echipe care se bate la campionat. Îmi doresc să se trezească. Are potențial, dar nu are dreptul să se ia de un antrenor. Trebuie să se maturizeze, să vorbească mai puțin și să joace mai mult”, a declarat Dănuț Lupu.

