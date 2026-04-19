„Sunt supărat pe mine”. Olimpiu Moruțan, la pământ după Univ. Craiova – Rapid 1-0: „Nu mai avem șanse la titlu”

Olimpiu Moruțan (26 de ani) a oferit prima reacție, după ce Universitatea Craiova a învins-o cu 1-0 pe Rapid, în etapa a cincea a play-off-ului. Giuleștenii au ratat șansa de a se apropia de liderul U Cluj și au ajuns la patru meciuri la rând fără victorie.
Olimpiu Moruțan și-a luat gândul de la titlu, dat fiind faptul că Rapid e la șapte puncte distanță de U Cluj și Universitatea Craiova, primele două clasate din play-off. Mijlocașul s-a declarat extrem de nemulțumit după eșecul din Bănie.
Olimpiu Moruțan, la pământ după Universitatea Craiova – Rapid 1-0
Olimpiu Moruțan a recunoscut că nu este mulțumit nici de jocul prestat, după transferul din iarnă la Rapid. Acesta a subliniat că echipa trece printr-o perioadă foarte delicată.
„Suntem cu toții supărați. Așa cred și eu, nu cred că mai avem mari șanse la titlu, dacă reușeam să câștigăm sau să scoatem un rezultat de egalitate, era mai bine. Nu știu, trecem cu siguranță printr-o perioadă foarte dificilă, și noi ne-am dorit să câștigăm, să mergem cu 3 puncte acasă. Cu siguranță ne lipsește ceva, muncim la antrenament, ne-am dorit mult și în seara asta, dar acesta e fotbalul. Ne doream să avem mai multe șuturi, să venim cu centrări, dar nu mai putem da timpul înapoi. Trebuie să vorbim între noi, să ridicam capul din pământ pentru ultimele 5 meciuri.
(N.r. Multe așteptări de la tine, puteai sa oferi mai mult?) Cu siguranță nu sunt la capacitatea mea maximă, și eu îmi doream mai mult, din dorință prea mare am fac lucruri mărunte, nu sunt mulțumit de mine, îmi doresc să fac mai multe, chiar și eu sunt supărat pe mine, nu-s în formă foarte bună. Eu muncesc, îmi doresc să progresez. Nu e vorba de încredere, a fost perioada cu accidentarea, în vară nu am făcut cantonamentul cu echipa, dar nu vreau sa fie o scuză. Știu ca nu sunt bine și muncesc să progresez. Acum două săptămâni ne băteam la titlu, acum nu știu dacă nu ne putem gândi să nu prindem un loc de Europa, e obiectivul echipe”, a declarat Olimpiu Moruțan, conform digisport.ro, după Universitatea Craiova – Rapid 1-0.
Universitatea Craiova – Rapid 1-0
Prima repriză a derby-ului de la Craiova a fost una anostă fără ocazii importante, poate doar ghiuleaua lui Screciu, din lovitură liberă, în minutul 32, să merite amintită. În minutul 43 Bancu şi Matei au încercat o fază în careul oaspeţilor, dar Aioani a fost la post şi la pauză s-a intrat cu scor alb.
Craiovenii au reuşit însă să deschidă scorul foarte repede în startul părţii secunde. Mekvabishvili a centrat de pe stânga şi Al-Hamlawi a înscris cu o lovitură de cap. Christensen a dat replica pentru oaspeţi, dar norvegianul a intrat în careu şi a fost blocat, neputând să şuteze periculos la poarta lui Popescu. Giuleştenii au rămas sus şi Talisson a centrat excelent în careu, în minutul 77, însă reluarea lui Alex Dobre a trecut puţin pe lângă bară şi craiovenii au răsuflat uşuraţi. Elevii lui Gâlcă au controlat finalul de meci, însă nu au putut finaliza, iar Universitatea Craiova s-a impus cu 1-0. Oltenii sunt pe locul secund în clasament, cu 39 de puncte, la egalitate cu liderul Universitatea Cluj. Rapid are 32 de puncte şi ocupă locul 4.
