„Sunt un pic favoriți!” Victor Angelescu, reacție tranșantă înaintea derby-ului FCSB - Rapid. Ce a remarcat la rivali - Antena Sport

„Vreau să vă anunţ pe toţi că e ultima conferinţă de presă. Am hotorât aseară, după ce s-a întâmplat în meci, eu… gata! Am terminat. Eu ies din fotbal. Nu mă mai interesează. Vreau să termin. De ce? Am 65 de ani. Eu, care la 65 de ani, să nu dorm noaptea. Să fac tensiune din cauza lui Feşnic. El trebuia să se numească «întuneric». Din cauza lui ies.

Eu ies astăzi, am semnat ieşirea mea din toate funcţiile de la club. Tot ce înseamnă reprezentarea FCSB-ului cu FRF, nu va mai fi. Vali Argăseală nu se va mai duce la niciun fel de Comitet Executiv că nu mai vreau să fim sclavi. Aşa nu se mai poate. Hotărârea asta este a mea. Nedreptatea şi minciuna nu pot s-o dovedesc”, declara Gigi Becali acum doi ani, în cadrul unei conferințe de presă.