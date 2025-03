Horaţiu Feşnic va arbitra FCSB - Rapid! Gigi Becali a vrut să se retragă din fotbal din cauza lui - Antena Sport

Horaţiu Feşnic va arbitra FCSB – Rapid. Acesta a fost în mijlocul unui scandal uriaş tot după un derby dintre Rapid şi FCSB.

Anul trecut, Horaţiu Feşnic a arbitrat derbyşul dintre Rapid şi FCSB, încheiat cu scorul de 1-0. Gigi Becali a contestat vehement maniera de arbitraj a lui Feşnic şi chiar a ameninţat că iese din fotbal.

Horaţiu Feşnic va arbitra FCSB – Rapid

Horaţiu Feşnic va fi ajutat de Mihai Marius Marica şi de Alecandru Cerei, iar în camera VAR se va afla Ovidiu Haţegan. În trecut, Becali l-a făcut praf pe Feşnic şi a vrut chiar să iasă din fotbal.

Partida Rapid – FCSB 1-0 s-a disputat în etapa a 5-a a play-off-ului acum două sezoane.

„Vreau să vă anunţ pe toţi că e ultima conferinţă de presă. Am hotorât aseară, după ce s-a întâmplat în meci, eu… gata! Am terminat. Eu ies din fotbal. Nu mă mai interesează. Vreau să termin. De ce? Am 65 de ani. Eu, care la 65 de ani, să nu dorm noaptea. Să fac tensiune din cauza lui Feşnic. El trebuia să se numească «întuneric». Din cauza lui ies.