"Suntem cioflingari?" Gigi Becali a răbufnit şi a anunţat de ce a picat un transfer la FCSB: "Du-te, bă!" - Antena Sport

Gigi Becali a explicat de ce nu a reuşit să mai aducă un atacant la FCSB, în ultimele momente ale perioadei de transferuri. Patronul roş-albaştrilor a dezvăluit că ajunsese la o înţelegere cu impresarii cu atacantului care ar fi trebuit să ajungă sub comanda lui Elias Charalambous.

Lucrurile s-au împotmolit în momentul în care impresarii au cerut ca actele să semneze şi plata să fie făcută înainte ca jucătorul să efectueze vizita medicală, lucru cu care Gigi Becali nu a fost de acord.

Gigi Becali a explicat de ce a picat transferul unui atacant la FCSB: “Suntem club profesionist”

“S-a întâmplat că au tărăgănat-o ăia, impresarii jucătorului, că o fi, că o împărți, să vină marți. Păi, cum să vină marți? Păi ce noi luăm jucători… Îi punem la analize medicale, ce luăm jucătorul așa? Că să facem actele luni și să vină marți. Du-te, bă de aici.

Noi dăm banii și să vină marți? Nu. Vine aici, semnăm actele, dar nu le depunem și nu dăm niciun ban până nu vedem ce zice doctorul. Suntem club profesionist. Ce, suntem cioflingari? Nu voiau banii înainte, voiau să facem actele, să semnăm. Păi dacă ai semnat actele trebuie să-i dai banii.

Și să vină marți. Cum să vină marți? Vino acum, facem vizita medicală, facem actele, dar nu le semnăm, nu le depunem până nu vedem analizele. Povestea asta e cu atacantul. Suma nu era mare, dar nu dai banii. Avea și contract pe doi ani și jumătate”, a declarat Gigi Becali, potrivit fanatik.ro.