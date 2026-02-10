Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

"Suntem cioflingari?" Gigi Becali a răbufnit şi a anunţat de ce a picat un transfer la FCSB: "Du-te, bă!" - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | “Suntem cioflingari?” Gigi Becali a răbufnit şi a anunţat de ce a picat un transfer la FCSB: “Du-te, bă!”

“Suntem cioflingari?” Gigi Becali a răbufnit şi a anunţat de ce a picat un transfer la FCSB: “Du-te, bă!”

Alex Masgras Publicat: 10 februarie 2026, 12:00

Comentarii
Suntem cioflingari? Gigi Becali a răbufnit şi a anunţat de ce a picat un transfer la FCSB: Du-te, bă!

Gigi Becali într-o conferinţă de presă / Antena Sport

Gigi Becali a explicat de ce nu a reuşit să mai aducă un atacant la FCSB, în ultimele momente ale perioadei de transferuri. Patronul roş-albaştrilor a dezvăluit că ajunsese la o înţelegere cu impresarii cu atacantului care ar fi trebuit să ajungă sub comanda lui Elias Charalambous.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Lucrurile s-au împotmolit în momentul în care impresarii au cerut ca actele să semneze şi plata să fie făcută înainte ca jucătorul să efectueze vizita medicală, lucru cu care Gigi Becali nu a fost de acord.

Gigi Becali a explicat de ce a picat transferul unui atacant la FCSB: “Suntem club profesionist”

“S-a întâmplat că au tărăgănat-o ăia, impresarii jucătorului, că o fi, că o împărți, să vină marți. Păi, cum să vină marți? Păi ce noi luăm jucători… Îi punem la analize medicale, ce luăm jucătorul așa? Că să facem actele luni și să vină marți. Du-te, bă de aici.

Noi dăm banii și să vină marți? Nu. Vine aici, semnăm actele, dar nu le depunem și nu dăm niciun ban până nu vedem ce zice doctorul. Suntem club profesionist. Ce, suntem cioflingari? Nu voiau banii înainte, voiau să facem actele, să semnăm. Păi dacă ai semnat actele trebuie să-i dai banii.

Și să vină marți. Cum să vină marți? Vino acum, facem vizita medicală, facem actele, dar nu le semnăm, nu le depunem până nu vedem analizele. Povestea asta e cu atacantul. Suma nu era mare, dar nu dai banii. Avea și contract pe doi ani și jumătate”, a declarat Gigi Becali, potrivit fanatik.ro.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ar trebui dat afară Cristiano Bergodi de la U Cluj, după comportamentul grosolan de la finalul meciului cu CFR Cluj?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Unde fug ultra-bogaţii pentru a-şi salva averile: "Nu e corect să fii pedepsit atunci când ai succes"
Observator
Unde fug ultra-bogaţii pentru a-şi salva averile: "Nu e corect să fii pedepsit atunci când ai succes"
Clipe grele pentru Salah după eșecul cu Manchester City! Tragedia care l-a lovit pe starul lui Liverpool
Fanatik.ro
Clipe grele pentru Salah după eșecul cu Manchester City! Tragedia care l-a lovit pe starul lui Liverpool
11:43
Anunțul uriaș făcut de Gigi Becali despre Mihai Popescu: “Doctorul a zis că nu există așa ceva în medicină”
11:25
Gigi Becali râde după remiza din Dinamo – Universitatea Craiova şi anunţă că va fi război în Bănie: “Campion”
11:20
VIDEOAl Ittihad – Al Gharafa (LIVE VIDEO, AntenaPLAY, 20:15). Meci “de foc” pentru Coman în Liga Campionilor Asiei
10:38
Dosar penal pentru tentativă de dare de mită după Dinamo – Craiova: “A aruncat o bancnotă de 200 de lei”
10:27
Serena Williams poate reveni în circuitul WTA de pe 22 februarie! Americanca a fost declarată eligibilă
9:53
VIDEO & FOTOÎncăierare generală în NBA! Patru jucători eliminați după ce și-au aruncat pumni și s-au îmbrâncit
Vezi toate știrile
1 Gigi Becali a anunțat transferul unui atacant la FCSB: „Ne-am înțeles. Să nu audă Șucu” 2 Prima reacţie a lui Ştefan Baiaram după ce a scuipat un fan: “Nu regret nimic” 3 Unde se joacă finala Cupei României? Anunțul făcut de FRF 4 Schimb de portari în Liga 1, în ultima zi de mercato. De la retrogradare, ajunge să se bate pentru play-off 5 Mihai Stoica a găsit atacant pentru FCSB: “Exact profilul pe care îl vrea Gigi” 6 Moment unic în Spania: omul care „nu ratează niciodată” a intrat în minutul 90+6 să execute un penalty! Ce a urmat
Citește și
Cele mai citite
Adrian Mihalcea i-a anunțat transferul la Universitatea Craiova, după Csikszereda – UTA 2-0: „A fost ultimul lui meci”Adrian Mihalcea i-a anunțat transferul la Universitatea Craiova, după Csikszereda – UTA 2-0: „A fost ultimul lui meci”
“Îi reziliezi contractul!” N-a stat pe gânduri după ce a văzut cum Cristiano Bergodi a sărit la bătaie“Îi reziliezi contractul!” N-a stat pe gânduri după ce a văzut cum Cristiano Bergodi a sărit la bătaie
Salariu dublat pentru un titular de la FCSB, după victoria cu Botoșani. Anunțul lui Gigi Becali: „Asta e promisiunea”Salariu dublat pentru un titular de la FCSB, după victoria cu Botoșani. Anunțul lui Gigi Becali: „Asta e promisiunea”
Ce i-a cerut Dennis Politic lui Gigi Becali după ce a plecat de la FCSB şi a debutat cu assist la HermannstadtCe i-a cerut Dennis Politic lui Gigi Becali după ce a plecat de la FCSB şi a debutat cu assist la Hermannstadt