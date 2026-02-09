Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Răsturnare de situație la FCSB, privind transferul anunțat de Gigi Becali. Mihai Stoica: „L-am dezinformat” - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Răsturnare de situație la FCSB, privind transferul anunțat de Gigi Becali. Mihai Stoica: „L-am dezinformat”

Răsturnare de situație la FCSB, privind transferul anunțat de Gigi Becali. Mihai Stoica: „L-am dezinformat”

Viviana Moraru Publicat: 9 februarie 2026, 11:02

Comentarii
Răsturnare de situație la FCSB, privind transferul anunțat de Gigi Becali. Mihai Stoica: L-am dezinformat”

Mihai Stoica, înaintea unui meci / Sport Pictures

Mihai Stoica a oferit ultimele detalii despre transferul anunțat de Gigi Becali, după Oțelul – FCSB 1-4. Patronul campioanei dezvăluia că la echipa sa urmează să ajungă un atacant, în ultima zi de mercato. 

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Cu toate acestea, la o zi după meciul de la Galați, Mihai Stoica a anunțat că transferul a picat, dat fiind faptul că jucătorul nu a putut ajunge la vizita medicală. 

Transferul atacantului la FCSB a picat. Anunțul lui Mihai Stoica 

Mihai Stoica a recunoscut că l-a „dezinformat” pe Gigi Becali, iar FCSB nu va mai transfera niciun atacant în această iarnă. Președintele Consiliului de Administrație al campioanei nu a vrut să riște și să aducă un jucător fără ca el să efectueze vizita medicală, înainte de semnarea contractului. 

„Este foarte adevărat că eu cumva l-am dezinformat pe Gigi (Becali) că i-am spus că ne-am înțeles pentru atacant. Ne înțelesesem doar că, din nefericire, faptul că el a jucat în ultimul meci în echipa la care evoluează și că nu prea putea să ajungă astăzi pentru vizita medicală.  

Eu am considerat că nu are niciun sens să riscăm să aducem un jucător fără vizita medicală. Eu nu fac asta niciodată. Deci, a picat”, a declarat Mihai Stoica, conform fanatik.ro. 

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ar trebui dat afară Cristiano Bergodi de la U Cluj, după comportamentul grosolan de la finalul meciului cu CFR Cluj?
Loading ... Loading ...
Citește și:
La 30 de ani a demisionat de la job şi s-a apucat de făcut prăjituri. Acum are o afacere de 7 cifre anual
Observator
La 30 de ani a demisionat de la job şi s-a apucat de făcut prăjituri. Acum are o afacere de 7 cifre anual
Mihai Stoica a făcut anunțul despre transferul atacantului la FCSB în ultima zi de mercato. Exclusiv
Fanatik.ro
Mihai Stoica a făcut anunțul despre transferul atacantului la FCSB în ultima zi de mercato. Exclusiv
11:37
Schimb de portari în Liga 1, în ultima zi de mercato. De la retrogradare, ajunge să se bate pentru play-off
11:16
Blestemul lui Drake continuă! Suma uriaşă pierdută la Super Bowl, după ce a pariat pe New England Patriots
10:55
Reacția lui Pep Guardiola, după ce Manchester City a învins-o dramatic pe Liverpool. Ce a spus despre lupta la titlu
10:30
Dinamo – Universitatea Craiova LIVE TEXT (20:00). Derby pentru primul loc în Liga 1. Echipele probabile
10:05
Mihai Stoica, propunere inspirată pentru Gigi Becali la FCSB: „Băi, el e mai bun”
9:59
OFICIAL | FRF a depus candidatura pentru organizarea finalei Europa League. Ce ediţie poate găzdui Arena Naţională
Vezi toate știrile
1 “Îi reziliezi contractul!” N-a stat pe gânduri după ce a văzut cum Cristiano Bergodi a sărit la bătaie 2 “Prostia nu are limite”. Daniel Pancu, făcut praf după ce a urlat la flash-interviu şi l-a criticat pe Bergodi 3 FCSB a bătut palma pentru transferul jucătorului în afară! Va încasa dublu față de cât a costat 4 Andrei Cordea s-a dus la Dan Nistor, chiar în timpul interviului dat după scandalul uriaş. Ce s-a întâmplat 5 Ce a scris arbitrul Vidican despre Bergodi şi Cordea în raportul de meci, după scandalul uriaş de la CFR – U Cluj 6 Gigi Becali a anunțat transferul unui atacant la FCSB: „Ne-am înțeles. Să nu audă Șucu”
Citește și
Cele mai citite
Adrian Mihalcea i-a anunțat transferul la Universitatea Craiova, după Csikszereda – UTA 2-0: „A fost ultimul lui meci”Adrian Mihalcea i-a anunțat transferul la Universitatea Craiova, după Csikszereda – UTA 2-0: „A fost ultimul lui meci”
“Îi reziliezi contractul!” N-a stat pe gânduri după ce a văzut cum Cristiano Bergodi a sărit la bătaie“Îi reziliezi contractul!” N-a stat pe gânduri după ce a văzut cum Cristiano Bergodi a sărit la bătaie
A trecut vizita medicală și a semnat cu FCSB! Toate detaliile despre transferA trecut vizita medicală și a semnat cu FCSB! Toate detaliile despre transfer
Salariu dublat pentru un titular de la FCSB, după victoria cu Botoșani. Anunțul lui Gigi Becali: „Asta e promisiunea”Salariu dublat pentru un titular de la FCSB, după victoria cu Botoșani. Anunțul lui Gigi Becali: „Asta e promisiunea”