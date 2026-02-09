Răsturnare de situație la FCSB, privind transferul anunțat de Gigi Becali. Mihai Stoica: „L-am dezinformat” - Antena Sport

Mihai Stoica a oferit ultimele detalii despre transferul anunțat de Gigi Becali, după Oțelul – FCSB 1-4. Patronul campioanei dezvăluia că la echipa sa urmează să ajungă un atacant, în ultima zi de mercato.

Cu toate acestea, la o zi după meciul de la Galați, Mihai Stoica a anunțat că transferul a picat, dat fiind faptul că jucătorul nu a putut ajunge la vizita medicală.

Transferul atacantului la FCSB a picat. Anunțul lui Mihai Stoica

Mihai Stoica a recunoscut că l-a „dezinformat” pe Gigi Becali, iar FCSB nu va mai transfera niciun atacant în această iarnă. Președintele Consiliului de Administrație al campioanei nu a vrut să riște și să aducă un jucător fără ca el să efectueze vizita medicală, înainte de semnarea contractului.

„Este foarte adevărat că eu cumva l-am dezinformat pe Gigi (Becali) că i-am spus că ne-am înțeles pentru atacant. Ne înțelesesem doar că, din nefericire, faptul că el a jucat în ultimul meci în echipa la care evoluează și că nu prea putea să ajungă astăzi pentru vizita medicală.

Eu am considerat că nu are niciun sens să riscăm să aducem un jucător fără vizita medicală. Eu nu fac asta niciodată. Deci, a picat”, a declarat Mihai Stoica, conform fanatik.ro.