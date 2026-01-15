Suporterii Rapidului, ultimatum pentru conducere! Ce decizie au luat pentru jocul cu Metaloglobus - Antena Sport

Rapidul stă pe un butoi cu pulbere, în ciuda faptului că cei din conducere i-au transferat pe Daniel Paraschiv și Robert Sălceanu înainte de reluarea campionatului.

Suporterii și-au arătat nemulțumirea față de deciziile luate de Dan Șucu, iar aceștia pregătesc o nouă mutare chiar la primul meci pe Giulești din 2026, contra celor de la Metaloglobus.

Suporterii Rapidului, boicot la meciul cu Metaloglobus

Deciziile luate de oficialii Rapidului i-au nemulțumit pe suporteri, iar aceștia plănuiesc un protest pentru primul meci din 2026 pe teren propriu, la disputa cu Metaloglobus București.

Concret, fanii care fac parte din Peluza Nord vor intra pe arena giuleșteană abia din minutul 15. Aceștia au lansat și un comunicat în această privință. Rapid – Metaloglobus este programat sâmbătă, 17 ianuarie, de la ora 20:00.

Comunicat Peluza Nord Rapid

„Pentru că s-a transmis public faptul că ‘nu se înțelege nemulțumirea fanilor’, Peluza Nord Rapid consideră necesar să ofere o demonstrație practică. Poate explicațiile teoretice nu sunt suficiente. Astfel, la meciul de sâmbătă cu Metaloglobus, vom face accesul pe stadion în minutul 15.