Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Suporterii Rapidului, ultimatum pentru conducere! Ce decizie au luat pentru jocul cu Metaloglobus - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Suporterii Rapidului, ultimatum pentru conducere! Ce decizie au luat pentru jocul cu Metaloglobus

Suporterii Rapidului, ultimatum pentru conducere! Ce decizie au luat pentru jocul cu Metaloglobus

Daniel Işvanca Publicat: 15 ianuarie 2026, 19:18

Comentarii
Suporterii Rapidului, ultimatum pentru conducere! Ce decizie au luat pentru jocul cu Metaloglobus

Suporteri Rapid / SPORT PICTURES

Rapidul stă pe un butoi cu pulbere, în ciuda faptului că cei din conducere i-au transferat pe Daniel Paraschiv și Robert Sălceanu înainte de reluarea campionatului.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Suporterii și-au arătat nemulțumirea față de deciziile luate de Dan Șucu, iar aceștia pregătesc o nouă mutare chiar la primul meci pe Giulești din 2026, contra celor de la Metaloglobus.

Suporterii Rapidului, boicot la meciul cu Metaloglobus

Deciziile luate de oficialii Rapidului i-au nemulțumit pe suporteri, iar aceștia plănuiesc un protest pentru primul meci din 2026 pe teren propriu, la disputa cu Metaloglobus București.

Concret, fanii care fac parte din Peluza Nord vor intra pe arena giuleșteană abia din minutul 15. Aceștia au lansat și un comunicat în această privință. Rapid – Metaloglobus este programat sâmbătă, 17 ianuarie, de la ora 20:00.

Comunicat Peluza Nord Rapid

„Pentru că s-a transmis public faptul că ‘nu se înțelege nemulțumirea fanilor’, Peluza Nord Rapid consideră necesar să ofere o demonstrație practică. Poate explicațiile teoretice nu sunt suficiente. Astfel, la meciul de sâmbătă cu Metaloglobus, vom face accesul pe stadion în minutul 15.

Reclamă
Reclamă

Aceasta este prima formă de protest împotriva ultimelor decizii (sau lipsei lor) ale conducerii clubului. Nu e nimic radical, nu e nimic complicat. Doar o pauză scurtă, exact cât să se observe ce înseamnă Rapid fără suporteri. Menționăm, pentru evitarea oricăror confuzii: susținerea noastră este necondiționată.

Noi nu suntem angajații clubului, nu avem contracte, fișe de post sau obligații asumate pe hârtie. Nu primim salarii, bonusuri sau prime. Tot ce oferim este pasiune pură, timp, bani din buzunarul propriu și o voce care nu tace. Dacă uneori alegem să protestăm, o facem pentru că ne pasă, nu pentru că ne obligă cineva sau pentru că avem un interes financiar. Singurul nostru interes este Rapid București.

Îi invităm pe toți suporterii rapidiști care încă mai cred în respectul reciproc să ni se alăture acestui protest. Poate așa, conducerea va înțelege că suporterii nu sunt decor, zgomot de fundal sau o obligație contractuală. Din minutul 15, revenim la normal: cântăm, susținem echipa și facem ce am făcut mereu: steagurile și eșarfele sus, vocea la maxim”, se arată în comunicat.

Ce simptome are supergripa şi când trebuie să mergem la spitalCe simptome are supergripa şi când trebuie să mergem la spital
Reclamă

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va câştiga partida dintre FC Argeş şi FCSB?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Meseriile pentru care muncitorii asiatici primesc salarii și de 1.000 euro în România
Observator
Meseriile pentru care muncitorii asiatici primesc salarii și de 1.000 euro în România
Condiția pe care i-a pus-o Gigi Becali lui Mihai Popescu pentru a-i prelungi contractul cu FCSB: „Dacă face asta, da!”
Fanatik.ro
Condiția pe care i-a pus-o Gigi Becali lui Mihai Popescu pentru a-i prelungi contractul cu FCSB: „Dacă face asta, da!”
20:17
Ianis Zicu, pe punctul de a fi demis de la Farul: „Un antrenor e ținut de rezultate”
19:51
VIDEOFlorinel Coman s-a accidentat în meciul cu echipa lui Cosmin Contra! Cum poate arăta piciorul atacantului român
18:57
Florentin Petre exultă după ce Cîrjan a refuzat oferta „astronomică” din Ucraina: „Este un căpitan adevărat”
18:38
Robert Sălceanu, interviu după ce a semnat cu Rapid: “E un vis să joci pentru cea mai mare echipă din România”
18:25
Uluitor! Metalist Harkov a mărit oferta pentru Cătălin Cîrjan. Răspunsul oferit de fotbalist
18:09
EXCLUSIVDănciulescu, emoţionat pe stadionul Ştefan cel Mare, înainte de demolare: “Va fi cel mai frumos din România”
Vezi toate știrile
1 UPDATELIVEBLOG Mercato 2026. Cele mai importante transferuri din iarnă. Fostul jucător de la Real Madrid va fi coleg cu Messi 2 Clubul din Liga 1 a fost scos la vânzare! Preţ: 4 milioane de euro! “Suntem în discuţii” 3 Radu Drăgușin și-a dat acordul pentru un contract până în 2030. Răspunsul dat de Tottenham 4 UPDATECe rol va avea Ilie Dumitrescu la FRF. În ce proiect se implică. A fost prezentat oficial 5 Lovitură pentru FCSB. Un jucător s-a accidentat și a părăsit de urgență cantonamentul din Antalya 6 Lovitură pentru Mihai Rotaru şi Universitatea Craiova. Transferul a fost anunţat oficial
Citește și
Cele mai citite
Cine este viitoarea soţie a lui Adi Vasile. Prezentatorul de la Survivor România se iubeşte cu o brunetă focoasăCine este viitoarea soţie a lui Adi Vasile. Prezentatorul de la Survivor România se iubeşte cu o brunetă focoasă
Un alt transfer din fotbalul românesc în Turcia. Agentul confirmă: “Mâine face vizita medicală”Un alt transfer din fotbalul românesc în Turcia. Agentul confirmă: “Mâine face vizita medicală”
Mirel Rădoi revine pe bancă! Lovitură de proporții dată de fostul tehnician al CraioveiMirel Rădoi revine pe bancă! Lovitură de proporții dată de fostul tehnician al Craiovei
Gigi Becali face transferul iernii în fotbalul românesc. Adrian Şut pleacă de la FCSBGigi Becali face transferul iernii în fotbalul românesc. Adrian Şut pleacă de la FCSB