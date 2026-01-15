Suporterii Rapidului, ultimatum pentru conducere! Ce decizie au luat pentru jocul cu Metaloglobus - Antena Sport

Rapidul stă pe un butoi cu pulbere, în ciuda faptului că cei din conducere i-au transferat pe Daniel Paraschiv și Robert Sălceanu înainte de reluarea campionatului.
Suporterii și-au arătat nemulțumirea față de deciziile luate de Dan Șucu, iar aceștia pregătesc o nouă mutare chiar la primul meci pe Giulești din 2026, contra celor de la Metaloglobus.
Suporterii Rapidului, boicot la meciul cu Metaloglobus
Deciziile luate de oficialii Rapidului i-au nemulțumit pe suporteri, iar aceștia plănuiesc un protest pentru primul meci din 2026 pe teren propriu, la disputa cu Metaloglobus București.
Concret, fanii care fac parte din Peluza Nord vor intra pe arena giuleșteană abia din minutul 15. Aceștia au lansat și un comunicat în această privință. Rapid – Metaloglobus este programat sâmbătă, 17 ianuarie, de la ora 20:00.
Comunicat Peluza Nord Rapid
„Pentru că s-a transmis public faptul că ‘nu se înțelege nemulțumirea fanilor’, Peluza Nord Rapid consideră necesar să ofere o demonstrație practică. Poate explicațiile teoretice nu sunt suficiente. Astfel, la meciul de sâmbătă cu Metaloglobus, vom face accesul pe stadion în minutul 15.
Aceasta este prima formă de protest împotriva ultimelor decizii (sau lipsei lor) ale conducerii clubului. Nu e nimic radical, nu e nimic complicat. Doar o pauză scurtă, exact cât să se observe ce înseamnă Rapid fără suporteri. Menționăm, pentru evitarea oricăror confuzii: susținerea noastră este necondiționată.
Noi nu suntem angajații clubului, nu avem contracte, fișe de post sau obligații asumate pe hârtie. Nu primim salarii, bonusuri sau prime. Tot ce oferim este pasiune pură, timp, bani din buzunarul propriu și o voce care nu tace. Dacă uneori alegem să protestăm, o facem pentru că ne pasă, nu pentru că ne obligă cineva sau pentru că avem un interes financiar. Singurul nostru interes este Rapid București.
Îi invităm pe toți suporterii rapidiști care încă mai cred în respectul reciproc să ni se alăture acestui protest. Poate așa, conducerea va înțelege că suporterii nu sunt decor, zgomot de fundal sau o obligație contractuală. Din minutul 15, revenim la normal: cântăm, susținem echipa și facem ce am făcut mereu: steagurile și eșarfele sus, vocea la maxim”, se arată în comunicat.
