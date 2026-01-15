Robert Sălceanu, interviu după ce a semnat cu Rapid: "E un vis să joci pentru cea mai mare echipă din România" - Antena Sport

Robert Sălceanu a fost prezentat oficial de Rapid la două zile după ce a împlinit 22 de ani. Într-un interviu pentru conturile de socializare ale Rapidului, Sălceanu a spus că formaţia giuleşteană e “cea mai mare echipă din România”.

Rapid ar fi achitat 400.000 de euro în schimbul tânărului jucător cotat la 300.000 de euro de către site-ul de specialitate transfermarkt.com.

Robert Sălceanu, după ce a fost prezentat oficial de Rapid: “E un vis să joci pentru cea mai mare echipă din România”

Declaraţiile făcute de Sălceanu în primul lui interviu ca jucător al Rapidului le vor intra cu siguranţă la inimă fanilor giuleşteni.

“Salutare, rapidişti! Sunt Robert Sălceanu şi ăsta e următorul meu pas. Am venit la Rapid să muncesc, să cresc şi să dau totul pentru tricoul vişiniu. Ne vedem pe Giuleşti. Hai, Rapid!”, a fost mesajul jucătorului pentru fanii giuleşteni înainte de interviul publicat pe contul de YouTube al Rapidului.

“Mă bucur foarte mult că am ajuns la Rapid, un club cu o tradiţie foarte bogată în România. Eu consider acest pas ca un cadou, pentru că a venit în jurul zilei mele de naştere. E un cadou de vis.