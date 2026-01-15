Robert Sălceanu, interviu după ce a semnat cu Rapid: "E un vis să joci pentru cea mai mare echipă din România" - Antena Sport

Închide meniul
Robert Sălceanu, interviu după ce a semnat cu Rapid: "E un vis să joci pentru cea mai mare echipă din România"

Robert Sălceanu, interviu după ce a semnat cu Rapid: "E un vis să joci pentru cea mai mare echipă din România"

Robert Sălceanu, interviu după ce a semnat cu Rapid: “E un vis să joci pentru cea mai mare echipă din România”

Bogdan Stănescu Publicat: 15 ianuarie 2026, 18:38

Robert Sălceanu, interviu după ce a semnat cu Rapid: E un vis să joci pentru cea mai mare echipă din România

Robert Sălceanu, în interviul pentru conturile de socializare ale Rapidului / captura YouTube Rapid TV

Robert Sălceanu a fost prezentat oficial de Rapid la două zile după ce a împlinit 22 de ani. Într-un interviu pentru conturile de socializare ale Rapidului, Sălceanu a spus că formaţia giuleşteană e “cea mai mare echipă din România”.

Rapid ar fi achitat 400.000 de euro în schimbul tânărului jucător cotat la 300.000 de euro de către site-ul de specialitate transfermarkt.com.

Robert Sălceanu, după ce a fost prezentat oficial de Rapid: “E un vis să joci pentru cea mai mare echipă din România”

Declaraţiile făcute de Sălceanu în primul lui interviu ca jucător al Rapidului le vor intra cu siguranţă la inimă fanilor giuleşteni.

“Salutare, rapidişti! Sunt Robert Sălceanu şi ăsta e următorul meu pas. Am venit la Rapid să muncesc, să cresc şi să dau totul pentru tricoul vişiniu. Ne vedem pe Giuleşti. Hai, Rapid!”, a fost mesajul jucătorului pentru fanii giuleşteni înainte de interviul publicat pe contul de YouTube al Rapidului.

“Mă bucur foarte mult că am ajuns la Rapid, un club cu o tradiţie foarte bogată în România. Eu consider acest pas ca un cadou, pentru că a venit în jurul zilei mele de naştere. E un cadou de vis.

Chiar e un vis. Mă bucur, mai ales că a venit în perioada aceasta.

Nu am simţit o presiune. Prima oară am văzut în presă, m-au tot întrebat colegi. N-am vrut să le dau un răspuns, am vrut să aştept, să fiu sigur că voi semna cu Rapid şi că totul va fi bine pentru mine. Sunt nerăbdător (n.r: să înceapă treaba), e un vis de mic copil să ajungi să joci pentru cea mai mare echipă din România”, a spus Robert Sălceanu în interviu.

Comentarii


