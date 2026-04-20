Surpriză de proporții! Interes pentru Marius Șumudică din Liga 1. Cu ce echipă ar putea semna

Marius Șumudică este liber de contract după despărțirea de Al-Okhdood, însă sunt șanse mari ca tehnicianul român să fie instalat pe banca unei echipe de play-off de la finalul acestui sezon.

FC Argeș își ia măsuri de precauție, asta după ce ofertele pentru Bogdan Andone s-au intensificat din Cipru. Conducerea piteștenilor l-a pus cap de listă pe Șumudică.

Marius Șumudică, înlocuitorul ideal pentru Bogdan Andone la FC Argeș

Tehnicianul român este văzut drept principalul înlocuitor pentru Bogdan Andone, care ar putea da curs unei oferte din Cipru, după ce a calificat-o pe FC Argeș în play-off.