Home | Fotbal | Liga 1 | Surpriză de proporții! Interes pentru Marius Șumudică din Liga 1. Cu ce echipă ar putea semna

Surpriză de proporții! Interes pentru Marius Șumudică din Liga 1. Cu ce echipă ar putea semna

Daniel Işvanca Publicat: 20 aprilie 2026, 17:38

Surpriză de proporții! Interes pentru Marius Șumudică din Liga 1. Cu ce echipă ar putea semna

Marius Șumudică este liber de contract după despărțirea de Al-Okhdood, însă sunt șanse mari ca tehnicianul român să fie instalat pe banca unei echipe de play-off de la finalul acestui sezon.

FC Argeș își ia măsuri de precauție, asta după ce ofertele pentru Bogdan Andone s-au intensificat din Cipru. Conducerea piteștenilor l-a pus cap de listă pe Șumudică.

Marius Șumudică, înlocuitorul ideal pentru Bogdan Andone la FC Argeș

Marius Șumudică este fără angajament după ce a fost dat afară din Arabia Saudită, dar sunt șanse mari ca acesta să revină pe banca tehnică începând din această vară.

Tehnicianul român este văzut drept principalul înlocuitor pentru Bogdan Andone, care ar putea da curs unei oferte din Cipru, după ce a calificat-o pe FC Argeș în play-off.

„Bogdan Andone a refuzat în iarnă o propunere foarte bună din Cipru, dar ar putea să facă pasul spre o nouă echipă în vară.  Din ce înțeleg, Marius Şumudică e una dintre variantele preferate ale Argeşului, în condițiile în care clubul rămâne fără Andone. Axa Dani Coman – Șumi e funcțională din epoca titlului câştigat la Giurgiu, cu Astra, acum aproape 10 ani”, a scris jurnalistul Emanuel Roșu.
Cine este câștigătorul celui mai mare premiu din istoria Loteriei Române. A ridicat peste 12 milioane de euro
Cum își pasează autoritățile responsabilitatea pentru caruselul groazei de la Caransebeș. Ce au descoperit inspectorii ANPC la fața locului este revoltător: „Informații incorecte”
