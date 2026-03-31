Surpriza din lotul lui Mircea Lucescu, ofertă de la o fostă campioană din Europa. Clubul a confirmat: “La vară”

Cătălin Căbuz, unul dintre cele mai surprinzătoare nume apărute pe lista lui Mircea Lucescu pentru meciurile cu Turcia și Slovacia, a atras interesul unei echipe care în trecut era campioană națională. AIK Stockholm, utlima dată câștigătoare a titlului în Suedia în 2018, și l-ar dori pe portarul lui FC Argeș, informație confirmată inclusiv de președintele clubului, Dani Coman.

FC Argeș, revelația acestui sezon din Liga 1, ar putea să își vândă în vară unul dintre cei mai importanți jucători din lotul lui Bogdan Andone. Cătălin Căbuz este dorit în mai multe campionate, iar una dintre echipele care se află pe urmele sale este AIK Stockholm.

Cătălin Căbuz, blocat momentan înspre un transfer în străinătate

Potrivit fanatik.ro, echipa care a terminat ultimul sezon din Suedia pe locul 7 este gata să îi dea goalkeeper-ului de 29 de ani un salariu de 25.000 de euro, mult mai mult decât încasează la FC Argeș. Totuși, formația din nordul Europei și-l dorește pe portar din aprilie, de când începe noul sezon, aspect cu care formația din Liga 1 nu este de acord.

Dani Coman a discutat recent despre interesul unor echipe pentru Căbuz și a transmis că echipa va lua în considerare vânzarea sa abia din vară, asta pentru că își dorește să aibă omul dintre buturi disponibil și pentru finalul play-off-ului. În plus, președintele a punctat că nu doar AIK Stockholm e interesată de portarul alb-violeților, ci și un club din Cipru.

“Da, așa este. Mai discutăm la vară. Mai este o echipă din Cipru interesată de el. Așa că vom vedea. Nu ne gândim pentru că avem un campionat de terminat“, a spus oficialul piteștenilor, potrivit sursei citate anterior.