Un singur jucător lăsat în afara lotului pentru meciul cu Slovacia. Decizia luată de staff-ul României

Un singur jucător al României nu a prins lotul pentru meciul cu Slovacia. Partida se va disputa azi, de la ora 21:45, şi va fi în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY.
Cătălin Căbuz a fost lăsat în afara lotului de staff-ul naţionalei, condus de Mircea Lucescu. Nici la duelul pierdut cu Turcia, scor 0-1, portarul celor de la FC Argeş nu a făcut parte din planurile lui Mircea Lucescu.
În lipsa lui Cătălin Căbuz, naţionala se va baza pe alţi trei portari în meciul de la Bratislava: Ionuţ Radu, Laurenţiu Popescu şi Marian Aioani, conform site-ului UEFA.
La duelul pierdut cu Turcia, pe lângă Cătălin Căbuz, nici Adrian Rus, Kevin Ciubotaru şi Claudiu Petrila nu au prins lotul României. Ei au fost incluşi în echipă pentru duelul cu Slovacia.
Lotul României pentru meciul cu Slovacia:
- PORTARI: Laurențiu Popescu (Universitatea Craiova, 0/0), Marian AIOANI (FC Rapid 1923, 0/0), Ionuț RADU (8/0);
- FUNDAȘI: Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 37/2), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 28/1), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 45/1), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 8/1), Andrei COUBIȘ (Universitatea Cluj, 0/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 51/2);
- MIJLOCAȘI: Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 6/0), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 6/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 73/12), Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 85/15), Florin TĂNASE (FCSB, 27/5), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 52/8), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 44/11), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 5/0), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 34/5), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 3/1);
- ATACANȚI: Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 8/2), David MICULESCU (FCSB, 7/0), Marius COMAN (UTA Arad, 0/0).
Mircea Lucescu nu va sta pe banca naţionalei, el ajungând de urgenţă la spital direct din cantonamentul de la Mogoşoaia. “Tricolorii” vor fi conduşi de secundul Jerry Gane.
