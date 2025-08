"Te doare capul" Florin Tănase, atac la adresa arbitrajului după 3-4 cu Dinamo: "Nu îi mai înțeleg, săracii de ei" - Antena Sport

Florin Tănase a oferit prima reacție după Dinamo – FCSB 4-3. Jucătorul campioanei a venit cu un atac la adresa arbitrajului, după înfrângerea din derby.

Florin Tănase a reușit un hattrick în poarta marii rivale, în cadrul partidei care a contat pentru etapa a 4-a. Totuși, „câinii” s-au impus după o pauză de 4 ani în fața campioanei.

Florin Tănase a lansat un atac la adresa arbitrajului după 3-4 cu Dinamo

“Atmosfera nu are cum să fie bună. Am pierdut din nou. Facem prea multe greșeli pentru a putea câștiga, plus foarte multe greșeli ale arbitrilor împotriva noastră. Nu îi mai înțeleg, săracii de ei. Te doare capul. Ăla e penalty? Nici nu a căzut, nu a cerut!

După, Baba deposedează corect, am văzut de la 30 de metri, iar el fluieră. E clar că fluieră cu intenție! Ce să vorbești cu ei, că îți iei galben, n-ai ce să vorbești cu ei.

Ne cerem scuze fanilor, suntem într-o situație foarte grea. Ei au arătat că ne susțin, ne cerem să o facă în continuare, avem cea mai mare nevoie.