"Te faci de râs". Louis Munteanu, taxat în direct după ce CFR Cluj a remizat cu Csikszereda - Antena Sport

“Te faci de râs”. Louis Munteanu, taxat în direct după ce CFR Cluj a remizat cu Csikszereda

Publicat: 17 octombrie 2025, 9:56

Louis Munteanu, în timpul unui meci la CFR Cluj/ Profimedia

Louis Munteanu a fost taxat în direct după ce CFR Cluj a remizat cu Csikszereda, scor 2-2, într-un meci restant din etapa a 5-a a Ligii 1. Atacantul naţionalei a fost criticat pentru simulările din meciul de la Miercurea Ciuc.

Basarab Panduru a văzut faptul că Louis Munteanu a cerut penalty şi nu s-a putut abţine. Fostul internaţional nu a înţeles de ce atacantul a avut o astfel de reacţie, dat fiind faptul că adversarul nu l-a faultat.

Totodată, Basarab Panduru l-a sfătuit pe Louis Munteanu să nu mai aibă astfel de reacţii în timpul meciurilor pentru că “se face de râs”.

“N-ai cum să faci aşa ceva, te faci de râsul lumii. Adversarul n-are treabă cu el, nici nu trebuie să discutam despre aşa ceva. Să nu mai facă niciodată aşa ceva…

Dacă le zici ce trebuie să facă ei cred că ai ceva cu ei. E păcat că după el a dat o pasă excepionata dar anulează tot când văd ce ai făcut la simularea aia!”, a declarat Basarab Panduru, conform primasport.ro.

De asemenea, şi Marius Baciu l-a taxat pe Louis Munteanu şi a declarat că astfel de simulări vor conta în momentul în care va fi aproape de un transfer în străinătate.

“O să îl tragă înapoi la orice transfer. Are nota foarte mult scăzută dacă vine cineva de afară să îl vadă, un scoouting”, a spus şi Marius Baciu, conform sursei citate anterior.

Louis Munteanu a fost integralist în duelul cu Csikszereda. Ciucanii au reuşit să egaleze în minutul 90+9, dintr-un penalty executat de Paszka. După acest rezultat, clujenii au egalat-o pe FCSB în clasament, amebele având câte 13 puncte, după 12 meciuri jucate.

