Telefonul de la miezul nopții. Gigi Becali l-a sunat pe Rădoi după scorul rușinos cu Metaloglobus: “Poate e dezamăgit”

Gigi Becali a intervenit imediat după egalul dintre FCSB și Metaloglobus, scor 0-0, primul meci al lui Mirel Rădoi pe banca roș-albaștrilor. Patronul clubului a dezvăluit că l-a sunat pe antrenor la finalul partidei pentru a-i transmite un mesaj de încurajare.

Becali i-a spus lui Rădoi că nu trebuie să fie dezamăgit de rezultat și că are în continuare încredere totală în el. Tehnicianul a preluat echipa cel puțin până la finalul sezonului, cu obiectivul de a câștiga play-out-ul și de a obține calificarea în preliminariile Conference League.

„Nu știu eu cu rombul. Nu mă bag eu în romburi. Nu mă bag, nu mă interesează. Eu l-am sunat pe Mirel și i-am spus finului să stea liniștit. Am avut mingea. Nu a intrat, asta este. M-am gândit că poate e dezamăgit, supărat. Eu nu sunt. Spuneam dacă sunt. Cât timp vom avea posesia și vom avea mingea, nu voi fi supărat. Pe mine asta mă interesează. Poate nu am dreptate, nu știu, am, nu am, spun ce mă interesează. Pe mine mă interesează să fie mingea la mine. Dacă faci asta, nu ai treabă. Mă gândeam că poate s-a supărat. Mirel le pune la suflet.

L-am sunat ca să îl încurajez. El a spus că nu știe ce se întâmplă și de ce nu marcăm gol. M-a întrebat dacă cred că e ceva mental. Asta era dilema lui. I-am spus că s-au baricadat. Curajul vine din putere. Toți specialiștii spun că e vorba de mentalitate. Eu o țin pe a mea. Mentalitatea vine din potență. Dacă poți, ai mental. Eu știu că se poate. Viața te taxează. Nu se pune problema de mental în meciul cu Metaloglobus. S-a schimbat antrenorul, suntem în play-out. Nu se punea problema să intrăm superficiali.

Una peste alta, mingea dacă e la mine, eu sunt mulțumit. Eu i-am spus lui Mirel: nu am o problemă dacă nu câștigi play-out-ul. Problema mea e că vreau să construiești echipa care va juca acel baraj. Vom juca cu cine vom juca. Dacă nu câștigăm barajul din play-out (n.r. locurile 7-8), pleacă acasă”, a declarat Gigi Becali, citat de Fanatik.ro.