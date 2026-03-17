Telefonul de la miezul nopții. Gigi Becali l-a sunat pe Rădoi după scorul rușinos cu Metaloglobus: “Poate e dezamăgit”

Radu Constantin Publicat: 17 martie 2026, 12:09

Telefonul de la miezul nopții. Gigi Becali l-a sunat pe Rădoi după scorul rușinos cu Metaloglobus: Poate e dezamăgit

Gigi Becali - Mirel Rădoi / Colaj AntenaSport

Gigi Becali a intervenit imediat după egalul dintre FCSB și Metaloglobus, scor 0-0, primul meci al lui Mirel Rădoi pe banca roș-albaștrilor. Patronul clubului a dezvăluit că l-a sunat pe antrenor la finalul partidei pentru a-i transmite un mesaj de încurajare.

Becali i-a spus lui Rădoi că nu trebuie să fie dezamăgit de rezultat și că are în continuare încredere totală în el. Tehnicianul a preluat echipa cel puțin până la finalul sezonului, cu obiectivul de a câștiga play-out-ul și de a obține calificarea în preliminariile Conference League.

„Nu știu eu cu rombul. Nu mă bag eu în romburi. Nu mă bag, nu mă interesează. Eu l-am sunat pe Mirel și i-am spus finului să stea liniștit. Am avut mingea. Nu a intrat, asta este. M-am gândit că poate e dezamăgit, supărat. Eu nu sunt. Spuneam dacă sunt. Cât timp vom avea posesia și vom avea mingea, nu voi fi supărat. Pe mine asta mă interesează. Poate nu am dreptate, nu știu, am, nu am, spun ce mă interesează. Pe mine mă interesează să fie mingea la mine. Dacă faci asta, nu ai treabă. Mă gândeam că poate s-a supărat. Mirel le pune la suflet.

L-am sunat ca să îl încurajez. El a spus că nu știe ce se întâmplă și de ce nu marcăm gol. M-a întrebat dacă cred că e ceva mental. Asta era dilema lui. I-am spus că s-au baricadat. Curajul vine din putere. Toți specialiștii spun că e vorba de mentalitate. Eu o țin pe a mea. Mentalitatea vine din potență. Dacă poți, ai mental. Eu știu că se poate. Viața te taxează. Nu se pune problema de mental în meciul cu Metaloglobus. S-a schimbat antrenorul, suntem în play-out. Nu se punea problema să intrăm superficiali.

Una peste alta, mingea dacă e la mine, eu sunt mulțumit. Eu i-am spus lui Mirel: nu am o problemă dacă nu câștigi play-out-ul. Problema mea e că vreau să construiești echipa care va juca acel baraj. Vom juca cu cine vom juca. Dacă nu câștigăm barajul din play-out (n.r. locurile 7-8), pleacă acasă”, a declarat Gigi Becali, citat de Fanatik.ro.

Recomandări

Trebuia anulat golul marcat de Claudiu Petrila, în Rapid - Dinamo 3-2?
Citește și:
Cum îți poate reduce anxietatea muzica: efecte dovedite după doar 24 de minute
Cum îți poate reduce anxietatea muzica: efecte dovedite după doar 24 de minute
Gigi Becali l-a sunat la miezul nopții pe Mirel Rădoi: „Pe mine asta mă interesează la fotbal!”. Cum i-a răspuns antrenorul FCSB. Exclusiv
Gigi Becali l-a sunat la miezul nopții pe Mirel Rădoi: „Pe mine asta mă interesează la fotbal!”. Cum i-a răspuns antrenorul FCSB. Exclusiv
Hagi și Popescu “s-au dat cu Burleanu”. Porumboiu îl face praf și pe Ilie Dumitrescu: “Servil”
“M-am trezit când am ajuns în România” Din Liga 1, în luptă pentru sferturile UCL
Emma Răducanu s-a retras de la Miami! Jaqueline Cristian, direct în turul 2
Valeriu Iftime se amuză pe seama lui Gigi Becali! Ce spune despre Mirel Rădoi la FCSB: “Iese tărăboi mare”
Gigi Becali a pregătit lovitura totală în războiul cu Armata. “Am dat ordinul la CEDO”
EXCLUSIVCe lovitură pentru naţionala lui Mircea Lucescu! Jucătorul care ratează Turcia – România
1 Decizia luată de UEFA în privinţa lui Istvan Kovacs, după gafa uriaşă din Rapid – Dinamo 3-2 2 Ce surpriză! El este noul antrenor al Oţelului Galaţi! Va semna azi 3 Andrei Nicolescu: “Mi-am depus candidatura!” Decizie surpriză înainte de la alegerile FRF 4 Vestea bună primită de Dinamo, după scandalul din derby-ul cu Rapid. Anunţul lui Andrei Nicolescu 5 Florentino Perez sparge banca pentru cel mai scump transfer din istoria Realului: 160 de milioane de euro 6 FotoDiferenţa uriaşă de vârstă dintre Diana Şucu şi patronul Rapidului, Dan Şucu. Cum s-au cunoscut cei doi
Schimbare revoluţionară în Liga 1! Formatul campionatului ar putea fi modificat! Anunţul LPFSchimbare revoluţionară în Liga 1! Formatul campionatului ar putea fi modificat! Anunţul LPF
S-a supărat şi a plecat de la FCSB! Mihai Stoica a confirmat: “Am semnat încetarea contractului”S-a supărat şi a plecat de la FCSB! Mihai Stoica a confirmat: “Am semnat încetarea contractului”
Încă o plecare de la FCSB, după venirea lui Mirel Rădoi. Thomas Neubert şi-a reziliat contractulÎncă o plecare de la FCSB, după venirea lui Mirel Rădoi. Thomas Neubert şi-a reziliat contractul
Gică Popescu ştie cine îl poate învinge pe Răzvan Burleanu în lupta pentru şefia FRF: “Unul singur”Gică Popescu ştie cine îl poate învinge pe Răzvan Burleanu în lupta pentru şefia FRF: “Unul singur”